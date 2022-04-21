У четвер, 21 квітня, російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, вони здійснили три ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що всі живі.

– Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло чи зможемо відновити рух, – написав він.

Нагадаємо, що вчора, 20 квітня, війська РФ обстріляли населені пункти в Дніпропетровській області із систем залпового вогню два.

По місту Зеленодольськ окупанти відкрили вогонь близько 21.30, а трохи пізніше – і по селу Велика Костромка. Нині там є проблеми з енергозабезпеченням.

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