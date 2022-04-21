Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 57 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>376 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Три ракетні удари: окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Три ракетні удари: окупанти обстріляли Дніпропетровщину

У четвер, 21 квітня, російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, вони здійснили три ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що всі живі.

– Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло чи зможемо відновити рух, – написав він.

Нагадаємо, що вчора, 20 квітня, війська РФ обстріляли населені пункти в Дніпропетровській області із систем залпового вогню два.

По місту Зеленодольськ окупанти відкрили вогонь близько 21.30, а трохи пізніше – і по селу Велика Костромка. Нині там є проблеми з енергозабезпеченням.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Ворог здійснив масований обстріл Дніпропетровщини з Градів: є руйнування

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка