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Факти / Україна / Суспільство

Ракети Brimstone летять роєм і вражають найтовстішу броню: характеристики та дальність дії

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Brimstone ракета

Велика Британія розглядає можливості постачання в Україну протикорабельних ракет Brimstone, які можна встановлювати на літаки та транспортні засоби.

Характеристики Brimstone

Brimstone – ракета з тандемною бойовою частиною, що має вагу 49 кг, довжину – 1,8 м, діаметр – 188 мм.

Спочатку в цих ракетах було закладено принцип “пустив – забув”, а самі боєприпаси оснащувалися радіолокаційними головками самонаведення міліметрового діапазону.

Але військові дії в Афганістані показали необхідність додавання до Brimstone лазерного наведення, оскільки правила ведення бойових дій потребували включення оператора.

Нова “дворежимна” версія Brimstone може спрямувати себе на ціль або за допомогою власного радара, або керуватися оператором зброї у повітрі чи на землі – за допомогою лазерного каналу.

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Ракета Brimstone з великою точністю вражає цілі, що рухаються.

Дальність пуску Brimstone I – з вертольота – 12 км, з літака – 20 км.

У версії Brimstone II – з вертольота – 40 км, з літака – 60 км.

Однак ці дальності можливі за умови пусків саме з повітряних платформ, де значення має швидкість самої платформи в момент запуску.

У повітрі можуть одночасно перебувати кілька ракет (формат “рою”) і знищувати певні цілі з різних траєкторій, в оптимальному порядку і найбільш вразливі місця.

Тандемний принцип

На відміну від аналогічних систем, бойова частина Brimstone влаштована за тандемним принципом, що забезпечує більш ефективне ураження сучасних типів броні. А невелика зона ураження дає змогу знизити супутні збитки.

Тандемні боєприпаси – снаряд складається з двох зарядів, розміщених послідовно. Заряд, розміщений у головній частині називається лідерським, а в хвостовій — основним.

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Після влучення в ціль спочатку детонує лідерський заряд. Він забезпечує пробиття верхнього (зовнішнього) шару захисту цілі. Основний заряд забезпечує ураження глибоких шарів броні та безпосередньо знищує техніку.

Основне призначення цих боєприпасів – ураження добре захищених цілей, таких як сучасні танки та бойові кораблі.

Джерело: Вікіпедія

Фото: Вікіпедія

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