Головнокомандувач ЗСУ став першим кавалером Хреста бойових заслуг

Президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових нагородами. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг.
Церемонія нагородження відбулася у Білій залі Героїв України. Відзнаку Хрест бойових заслуг отримали:
- Залужний Валерій – головнокомандувач ЗСУ;
- Калієвський Владислав – заступник командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування Північ;
- Мазуренко Дарія – бойовий медик механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування Північ;
- Мойсюк Євген – заступник головнокомандувача ЗСУ;
- Охріменко Олександр – командир 14 окремої механізованої бригади оперативного командування Захід.
З нагоди Дня піхоти президент Володимир Зеленський також відзначив почесною нагородою За мужність та відвагу декілька військових частин:
- 24 окрема механізована бригада імені короля Данила;
- 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;
- 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
- 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;
- 92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;
- 93 окрема механізована бригада Холодний Яр;
- 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.
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