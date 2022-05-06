Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 72 день війни
Вбили Вбили
223 дітей
Поранили Поранили
>408 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 238 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Головнокомандувач ЗСУ став першим кавалером Хреста бойових заслуг

Юля Захарченко редакторка стрічки
Головнокомандувач ЗСУ став першим кавалером Хреста бойових заслуг

Президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових нагородами. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг.

Церемонія нагородження відбулася у Білій залі Героїв України. Відзнаку Хрест бойових заслуг отримали:

  • Залужний Валерій – головнокомандувач ЗСУ;
  • Калієвський Владислав – заступник командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування Північ;
  • Мазуренко Дарія – бойовий медик механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування Північ;
  • Мойсюк Євген – заступник головнокомандувача ЗСУ;
  • Охріменко Олександр – командир 14 окремої механізованої бригади оперативного командування Захід.

З нагоди Дня піхоти президент Володимир Зеленський також відзначив почесною нагородою За мужність та відвагу декілька військових частин:

  • 24 окрема механізована бригада імені короля Данила;
  • 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;
  • 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
  • 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;
  • 92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;
  • 93 окрема механізована бригада Холодний Яр;
  • 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.
Читайте
Виборюють для нас свободу і життя: Зеленський нагородив воїнів, які боронять Україну

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка