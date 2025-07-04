Атака на Київ після розмови Путіна з Трампом є навмисною провокацією – Сибіга
Після масованої нічної атаки на Київ 4 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на дії Росії.
Він назвав цю атаку навмисною, після розмови Трампа із Путіним.
Сибіга про атаку на Київ 4 липня
– Абсолютно жахлива і безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших за весь час. Сотні російських дронів і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Відразу після того, як Путін поговорив з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Годі чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни, — написав Сибіга у соцмережі X.
Міністр закордонних справ України закликав до запровадження найжорсткіших санкцій проти РФ, а також до надання Україні всіх необхідних засобів для самозахисту.
– Неправильні рішення можуть тільки підштовхнути агресора до ескалації терору. Всі злочинні режими світу зараз уважно стежать за діями Путіна і реакцією на них. Якщо йому все це зійде з рук, всі отримають дуже чіткий сигнал. Припиніть чекати миру. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу, – наголосив Сибіга.
Нагадаємо, у ніч проти 4 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну за весь час повномасштабної війни.
Внаслідок комбінованого удару на столицю постраждали 23 людей.