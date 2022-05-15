Люди помирають від голоду та антисанітарії: Андрющенко про високу смертність у Маріуполі

Маріупольці повідомляють про нетиповий для мирного життя рівень смертності.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Багато людей середнього віку помирає, рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил у дворах одразу виникають нові. Сумний потік смерті не спадає, – зазначає Андрющенко.

За його словами, люди гинуть не від обстрілів, а від наслідків окупації.

Андрющенко додає, що нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод – чотири вершника Апокаліпсису в Маріуполі.

– Тільки загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України здатні врятувати маріупольських заручників Росії, – написав Андрющенко.