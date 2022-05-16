Що “рускій корабель” лупити з Граду: прикордонники посадили Орлан зі стрілецької зброї

У Держприкордонслужбі України опублікували відео, в якому розповіли, як знешкоджують ворожі безпілотники.

На рахунку охоронців кордону чимало безпілотників контрабандистів, а тепер до них додалися й російські військові дрони. Найбільше бійцям на передовій дошкуляють російські Орлани.

Ворожі БПЛА фотографують місцевість та спостерігають, де розташовані українські артилерійські точки.

У Держприкордонслужбі розповіли, що один із таких безпілотників наші оборонці кордону збили у незвичний спосіб, а саме зі стрілецької зброї

— Він навіть не встиг приземлитися, вполовину згорів, – каже прикордонник Вадим.

Побратими із Збройних сил України здивувались, адже зробити це – не так просто, та у будь-якому випадку подякували прикордонникам, адже втрачена агресором інформація про наші позиції – це врятовані життя українських захисників.

Зараз дивляться

— Потім бійці ЗСУ приходили, кажуть, Орлан 5.45 посадити (зі стрілецької зброї, – Ред.) – це те ж саме, що “рускій корабль” лупити з Граду… Прикордонники стріляти вміють, – додав він.

11 травня прикордонники у Харківській області під час контрнаступальних дій ліквідували близько 30 російських солдатів, ще двох ворожих військовослужбовців взяли у полон.

За даними Державної прикордонної служби України, загарбники назвали себе жителями Красного Луча. Водночас вони почали переконливо доводити, що вони не з якоїсь квазіреспубліки, а з Луганської області України.