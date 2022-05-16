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Факты / Украина / Общество

Что “русский корабль” лупить из Града: пограничники посадили Орлан из стрелкового оружия

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Держприкордонслужба

В Госпогранслужбе Украины опубликовали видео, в котором рассказали, как обезвреживают вражеские беспилотники.

На счету охранников границы много беспилотников контрабандистов, а теперь к ним прибавились и российские военные дроны. Больше всего бойцов на передовой донимают российские Орланы.

Вражеские БПЛА фотографируют местность и наблюдают, где находятся украинские артиллерийские точки.

В Госпогранслужбе рассказали, что один из таких беспилотников наши защитники границы сбили необычным способом, а именно из стрелкового оружия

– Он даже не успел приземлиться, вполовину сгорел, – говорит пограничник Вадим.

Собратья из Вооруженных сил Украины удивились, ведь сделать это – не так просто, но в любом случае поблагодарили пограничников, ведь потерянная агрессором информация о наших позициях – это спасенные жизни украинских защитников.

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— Потом бойцы ВСУ приходили, говорят, Орлан 5.45 посадить (из стрелкового оружия, — Ред.) — это то же самое, что “русский корабль” лупить с Града… Пограничники стрелять умеют, — добавил он.

11 мая пограничники в Харьковской области во время контрнаступательных действий ликвидировали около 30 российских солдат, еще двое вражеских военнослужащих взяли в плен.

По данным Государственной пограничной службы Украины, захватчики назвали себя жителями Красного Луча. В то же время они начали убедительно доказывать, что они не из какой-нибудь квазиреспублики, а из Луганской области Украины.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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