Червень, 03 в 11:27

Під час воєнного стану в Україні громадяни продовжать отримувати допомогу по безробіттю. Подати відповідні заяви можна буде через сервіс Дія.

Як поінформували в Міністерстві економіки України, уряд ухвалив постанову, яка визначає порядок реєстрації безробітних під час війни та нарахування їм допомоги по безробіттю.

Детальніше про те, як це зробити, – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Як отримати статус безробітного та допомогу по безробіттю в умовах війни

Згідно з поясненням Мінекономіки, під час воєнного стану українці зможуть за допомогою порталу або мобільного застосунку Дія:

• скласти заяву про надання статусу безробітного чи про припинення реєстрації безробітного;

• подати заяву на призначення допомоги по безробіттю.

Це ж можна буде зробити й за допомогою електронних сервісів Державної служби зайнятості.

Допомогу по безробіттю будуть виплачувати після реєстрації людини через Дію або через електронні сервіси Держслужби зайнятості.

– Центри зайнятості в тилу переведені в режим посиленої роботи, аби мати змогу опрацювати звернення людей та запропонувати їм прийнятні варіанти працевлаштування, яких потребує держава в час війни, – наголосили в Мінекономіки.

На офіційному сайті Державної служби зайнятості оприлюднена детальна інструкція щодо реєстрації безробітних та отримання допомоги:

1. Громадянам, які перебувають на території бойових дій чи на тимчасово окупованій території, рекомендують:

• Пройти реєстрацію онлайн через сервіс державних послуг Дія.

• Як альтернатива – можна заповнити відповідні заяви онлайн та надіслати через електронні сервіси Держслужби зайнятості: про надання/поновлення/призначення статусу безробітного (за QR-кодом чи посиланням); про виплату допомоги по безробіттю (за QR-кодом чи посиланням).

• Якщо можливості заповнити заяви онлайн немає, можна їх завантажити, після чого роздрукувати, заповнити, підписати, сфотографувати та відправити в електронній формі Держслужбі зайнятості. У темі листа слід обов’язково вказати слово “реєстрація”, прізвище, ім’я, по батькові.

• Далі потрібно чекати на відповідь від Державної служби зайнятості.

2. Громадянам, які перебувають на безпечній території в Україні, рекомендують:

• Пройти реєстрацію через Дію.

• Як альтернатива – можна звернутися в центр зайнятості особисто (найближчий центр можна знайти на мапі). Слід підготувати перелік необхідних документів (з ним можна ознайомитись за посиланням).

Нарахування допомоги по безробіттю в умовах війни

Як пояснили в Мінекономіки, в тих регіонах України, де центри зайнятості під час війни не зможуть забезпечити фінансування допомоги по безробіттю, нарахування коштів українцям здійснюватимуть:

• через Ощадбанк на банківський рахунок;

• за допомогою переказу через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

У міністерстві запевнили, що українці гарантовано отримають виплати по безробіттю, попри воєнний стан.

Допомога по безробіттю та суспільно корисні роботи

Згідно з постановою Кабміну, реєстрацію безробітного в центрі зайнятості будуть припиняти, якщо він відмовиться від виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.

– Тож не працевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування, – зазначили в Мінекономіки.

Читайте Як оформити допомогу з безробіття онлайн

Джерело: Міністерство економіки України, Державна служба зайнятості