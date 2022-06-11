Росія хоче розбити кожне місто українського Донбасу: звернення Зеленського

Червень, 11 в 0:17

Країна-агресор Росія має намір розбомбити та зрівняти з землею кожне місто українського Донбасу, переконаний президент Володимир Зеленський.

– Щодня повторюю ці назви: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Словʼянськ та інші. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу – це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Всі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів – це все, що Росія може дати Європі та світу. Мабуть, це найшвидший приклад повної деградації будь-якої держави – той шлях, який пройшла Росія за 107 днів, – переконаний президент України.

Зустріч з британським міністром

У Києві президент зустрівся з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Зеленський обговорив з ним можливі шляхи для припинення російської агресії та позбавлення наступального потенціалу Москви.

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– Говорили саме про це – як зупинити російську агресію, як позбавити її наступального потенціалу, яке ще постачання потрібне для нашої армії, – наголосив Зеленський.

Відновлення України

Україна готується до масштабного відновлення нашої країни – це вже розпочато на звільненій території. Глава держави вважає, що українці багато чого змінять у своєму житті після війни.