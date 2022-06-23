Червень, 23 в 19:38

Окупанти для виявлення слабких місць в нашій обороні задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили, після чого ворог з великими втратами відійшов.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 23 червня.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону.

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На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.

На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілює цивільну інфраструктуру із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки. Наші воїни відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив по підрозділах Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над Сєвєродонецьком та Миколаївкою. Закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина. Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів Росгвардії, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.

Наші воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили. Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів наші позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою недопущення перекидання резервів на інші напрямки обстрілював позиції наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя. Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки наші воїни жорстко придушили.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка. Завдав авіаудару по позиціях наших військ неподалік Князівки. З метою виявлення змін у положенні наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА.

В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї.

На тимчасово захоплених українських територіях окупанти бояться тотального спротиву місцевого населення, тому вчиняють незаконні обшуки, проводять затримання і арешти.