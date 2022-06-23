Пропагандисти РФ хочуть схилити Україну до переговорів через політика з Японії – РНБО

Червень, 23 в 17:12

Російські пропагандисти за допомогою японського парламентаря Мунео Судзукі намагаються схилити Україну до перемовин з Російською Федерацією.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що член Палати радників Японії Мунео Судзукі 22 червня у коментарі російському пропагандистському ресурсу РИА поклав на Україну провину за те, що РФ розв’язала повномасштабну війну. За його словами, начебто “Київ відповідальний за невиконання Мінських угод”.

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— Така заява японського політика – продовження його риторики про те, що Україні слід терміново капітулювати, – наголошують у ЦПД.

У відомстві зазначили, що 16 червня видання Yahoo News Japan опублікувало статтю Судзукі, в якій політик заявив: якщо Україна не може воювати без допомоги Заходу, “почесна капітуляція важлива для збереження життів”.

— Ця заява отримала шквал критики з боку японського суспільства, яке підтримує територіальну цілісність України, – додали у ЦПД.

Напередодні саміту G7, який відбудеться в Німеччині 26 червня, Росія через лояльних політиків ще активніше намагається схилити Україну до перемовин.