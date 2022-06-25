Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Прострілюються кулями: у Києві затримали чоловіка, який продавав неякісні бронежилети для ЗСУ

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Бронежилети

Правоохоронці викрили жителя Києва, який збував волонтерам неякісні бронежилети для Збройних сил України.

Про це заявили у пресслужбі Київської міської прокуратури. Чоловіку повідомили підозру у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 ККУ).

До протиправної схеми киянин залучив пособників. Зловмисники через соціальні мережі та месенджери рекламували продаж бронежилетів, що відносяться до 5 класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі.

Зараз дивляться

За кожен такий бронежилет чоловіки отримували від 10 до 16 тис. грн.

– У дійсності елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків. За результатами багаторівневої спецоперації та безпосередньо у ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України, – йдеться у повідомленні.

Наразі особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, які до неї причетні.

Читайте
В Одесі викрили зловмисників, які розкрадали запчастини для літаків ЗСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка