Правоохоронці викрили жителя Києва, який збував волонтерам неякісні бронежилети для Збройних сил України.

Про це заявили у пресслужбі Київської міської прокуратури. Чоловіку повідомили підозру у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 ККУ).

До протиправної схеми киянин залучив пособників. Зловмисники через соціальні мережі та месенджери рекламували продаж бронежилетів, що відносяться до 5 класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі.

За кожен такий бронежилет чоловіки отримували від 10 до 16 тис. грн.

– У дійсності елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків. За результатами багаторівневої спецоперації та безпосередньо у ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України, – йдеться у повідомленні.

Наразі особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, які до неї причетні.