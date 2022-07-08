Липень, 08 в 11:37

Наприкінці травня отримати виплати від міжнародних організацій стало можливо через соціальну платформу єДопомога.

Зокрема, там можна подати заявку на допомогу від ООН. Як це зробити та перевірити статус заявки – читайте в нашому матеріалі.

Як оформити заявку

Щоб отримати виплати від міжнародних організацій, зокрема від ООН, необхідно надіслати відповідну заявку:

Зараз дивляться

зайдіть на сайт єДопомога Виплати від міжнародних організацій;

натисніть на Заповнити заявку на допомогу ;

; вкажіть ваш статус – ВПО, особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати чи батько тощо;

тепер потрібно вказати персональні дані – ПІП, ІПН

перед вами з’явиться віконце, де потрібно буде вказати документи, які підтверджують вашу особу – паспорт, свідоцтво про народження, посвідка на тимчасове проживання тощо;

наступні кроки залежатимуть від статусу вашої особи, наприклад, якщо ви ВПО

наступний крок для усіх осіб – вказати IBAN (міжнародний номер банківського рахунку), саме туди будуть приходити виплати;

натисніть Відправити заявку.

Готово! Ваша заявка прийнята. Гроші зарахують вам після її обробки.

Варто зазначити, що наразі у програмі виплат беруть участь:

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста спільно із Товариством Червоного Хреста в Україні;

ЮНІСЕФ Спільно;

Агентство ООН у справах біженців;

Всесвітня продовольча програма ООН;

Міжнародна Організація з міграції;

Норвезька Рада у справах біженців.

Цікаво, що заявки автоматично подаються до усіх цих організацій, проте чекати на виплати від кожної все ж не варто.

Як перевірити статус заявки

Статус заявки можна буде перевірити на самому сайті єДопомога, проте наразі ця функція недоступна. Оскільки платформа почали приймати дані на допомогу лише 31 травня, певні послуги ще доопрацьовуються.