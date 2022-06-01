Червень, 01 в 15:51

ІПН – це індивідуальний податковий номер. Сьогодні він має назву РНОКПП, тобто реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для чого потрібен РНОКПП (ІНП) та як його отримати – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке ІПН

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Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)) – це цифровий код, необхідний кожному платнику податків для обліку в фіскальних органах.

Протягом усього життя, РНОКПП не змінюється, окрім випадків пов’язаних з релігійними переконаннями.

Після смерті платника податків реєстраційний номер втрачає актуальність і не може бути присвоєний комусь іншому. Дані, пов’язані з номером, зберігаються в архіві 75 років.

Коли може знадобитися ІПН

З одного боку, РНОКПП (ІПН) полегшує діяльність фіскальної служби, з іншого боку, він корисний і самим громадянам.

Крім податкової системи, ІПН супроводжує людину в багатьох сферах діяльності, які передбачають соціальні, економічні та трудові відносини. Наприклад, він прискорює прийняття рішень по різним соціальним виплатам.

Теоретично, можна взагалі не звертатися в податкову за реєстрацією себе, як платника податків, але без цього номера ви не зможете придбати житло, отримати кредит або будь-які пільги – виплати, державна допомога, зарплата або пенсія.

РНОКПП точно знадобиться вам в наступних випадках:

при влаштуванні на роботу, так як ваш новий роботодавець буде перераховувати в бюджет, крім своїх податків, ще й податки за вас; якщо ви приватний підприємець, саме по ІПН податкова ідентифікує ваші платежі; при відкритті рахунків в банку або оформленні кредиту, так як банку необхідно сплачувати податки, пов’язані з вашими транзакціями; при купівлі/продажу дорогих матеріальних цінностей (нерухомість, автомобіль); в будь-яких інших фінансових операціях, які пов’язані зі сплатою податків; при оформленні соціальних виплат.

Як отримати ІПН

Будь-яка фізична особа, незалежно від віку і від того, чи є резидентом, може безкоштовно протягом п’яти робочих днів отримати РНОКПП (ІПН).

РНОКПП (ІПН) можна отримати за допомогою порталу державних послуг iGov.org.ua. Там необхідно обрати свій регіон і заповнити поля, дотримуючись підказок на екрані.

Якщо можливості скористуватися послугами реєстрації ІПН онлайн немає, вам необхідно звернутися до територіального органу Державної податкової адміністрації України:

за місцем проживання;

за місцем отримання доходів.

Хто може отримати та які документи потрібні

РНОКПП (ІПН) може отримати:

повнолітній громадянин України – облікова картка відповідно до форми № 1ДР (вона ж є заявою), паспорт (копія) або інший документ, здатний засвідчити особу; батько (опікун) для дитини – копія паспорта одного з батьків (опікуна), копія свідоцтва про народження дитини, облікова картка відповідно до форми № 1ДР (вона ж є заявою); нерезидент для сплати податків в Україні – облікова картка, паспорт (копія) або інший документ, здатний засвідчити особу; законний представник або уповноважена особа – облікова картка, паспорт довірителя, паспорт (копія) або інший документ, здатний засвідчити особу.

Якщо ви за кордоном, можна подати документи поштою на адресу Міністерства доходів і зборів України:

облікова картка відповідно до форми № 1ДР (вона ж є заявою), підписана і завірена місцевим дипломатичним представництвом;

ксерокопія паспорта з чітким зображення документа.

Важливо, якщо який-небудь з документів, що подаються виданий не українською мовою, до нього необхідно додати:

завірений в установленому законодавством порядку перекладу на українську мову (після пред’явлення повертається);

копію перекладу.

Після реєстрації, видається картка платника податків у вигляді документа, який включає в себе такі реквізити:

П.І.Б одержувача;

дату народження;

дата постановки на облік у податковій службі;

сам реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина;

підпис представника та печатка організації місцевого податкового органу.

Картка видається тільки при пред’явленні оригіналу документа, що встановлює особу. Якщо реєстрація проводилась законним представником, то необхідний і документ представника.