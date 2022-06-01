Для чого потрібен індивідуальний податковий номер та як його отримати
ІПН – це індивідуальний податковий номер. Сьогодні він має назву РНОКПП, тобто реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Для чого потрібен РНОКПП (ІНП) та як його отримати – дізнавалися Факти ICTV.
Що таке ІПН
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)) – це цифровий код, необхідний кожному платнику податків для обліку в фіскальних органах.
Протягом усього життя, РНОКПП не змінюється, окрім випадків пов’язаних з релігійними переконаннями.
Після смерті платника податків реєстраційний номер втрачає актуальність і не може бути присвоєний комусь іншому. Дані, пов’язані з номером, зберігаються в архіві 75 років.
Коли може знадобитися ІПН
З одного боку, РНОКПП (ІПН) полегшує діяльність фіскальної служби, з іншого боку, він корисний і самим громадянам.
Крім податкової системи, ІПН супроводжує людину в багатьох сферах діяльності, які передбачають соціальні, економічні та трудові відносини. Наприклад, він прискорює прийняття рішень по різним соціальним виплатам.
Теоретично, можна взагалі не звертатися в податкову за реєстрацією себе, як платника податків, але без цього номера ви не зможете придбати житло, отримати кредит або будь-які пільги – виплати, державна допомога, зарплата або пенсія.
РНОКПП точно знадобиться вам в наступних випадках:
- при влаштуванні на роботу, так як ваш новий роботодавець буде перераховувати в бюджет, крім своїх податків, ще й податки за вас;
- якщо ви приватний підприємець, саме по ІПН податкова ідентифікує ваші платежі;
- при відкритті рахунків в банку або оформленні кредиту, так як банку необхідно сплачувати податки, пов’язані з вашими транзакціями;
- при купівлі/продажу дорогих матеріальних цінностей (нерухомість, автомобіль);
- в будь-яких інших фінансових операціях, які пов’язані зі сплатою податків;
- при оформленні соціальних виплат.
Як отримати ІПН
Будь-яка фізична особа, незалежно від віку і від того, чи є резидентом, може безкоштовно протягом п’яти робочих днів отримати РНОКПП (ІПН).
РНОКПП (ІПН) можна отримати за допомогою порталу державних послуг iGov.org.ua. Там необхідно обрати свій регіон і заповнити поля, дотримуючись підказок на екрані.
Якщо можливості скористуватися послугами реєстрації ІПН онлайн немає, вам необхідно звернутися до територіального органу Державної податкової адміністрації України:
- за місцем проживання;
- за місцем отримання доходів.
Хто може отримати та які документи потрібні
РНОКПП (ІПН) може отримати:
- повнолітній громадянин України – облікова картка відповідно до форми № 1ДР (вона ж є заявою), паспорт (копія) або інший документ, здатний засвідчити особу;
- батько (опікун) для дитини – копія паспорта одного з батьків (опікуна), копія свідоцтва про народження дитини, облікова картка відповідно до форми № 1ДР (вона ж є заявою);
- нерезидент для сплати податків в Україні – облікова картка, паспорт (копія) або інший документ, здатний засвідчити особу;
- законний представник або уповноважена особа – облікова картка, паспорт довірителя, паспорт (копія) або інший документ, здатний засвідчити особу.
Якщо ви за кордоном, можна подати документи поштою на адресу Міністерства доходів і зборів України:
- облікова картка відповідно до форми № 1ДР (вона ж є заявою), підписана і завірена місцевим дипломатичним представництвом;
- ксерокопія паспорта з чітким зображення документа.
Важливо, якщо який-небудь з документів, що подаються виданий не українською мовою, до нього необхідно додати:
- завірений в установленому законодавством порядку перекладу на українську мову (після пред’явлення повертається);
- копію перекладу.
Після реєстрації, видається картка платника податків у вигляді документа, який включає в себе такі реквізити:
- П.І.Б одержувача;
- дату народження;
- дата постановки на облік у податковій службі;
- сам реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина;
- підпис представника та печатка організації місцевого податкового органу.
Картка видається тільки при пред’явленні оригіналу документа, що встановлює особу. Якщо реєстрація проводилась законним представником, то необхідний і документ представника.