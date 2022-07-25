Липень, 25 в 15:40

Люди з судимістю мають певні правові та цивільні обмеження, які анулюються після погашення чи зняття судимості.

Чи можуть люди з судимістю виїжджати за кордон – читайте в нашому матеріалі.

Що таке судимість

Це правовий наслідок засудження людини вироком суду до кримінального покарання.

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Загалом судимість – це як специфічний наслідок засудженої особи, що виникає після відбуття певного покарання.

Стосується судимість лише окремого кримінального правопорушення та має початковий та кінцевий момент.

Тобто, коли людина відбула кримінальне покарання, вона ще певний час вважається особою з судимістю. Проте не лише у таких випадках вона може призначатися. З судимістю можуть бути:

люди, засуджені судом, але без призначеного покарання;

засуджені судом, із звільненням від покарання;

люди, які відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом;

були реабілітовані.

Люди з судимістю мають різноманітні обмеження, які передбачені українським законодавством.

Чи можна з судимістю виїжджати за кордон

За словами адвоката Сергія Костири, виїхати з судимістю можна, усе залежить від міри покарання.

– Якщо людина відмічається і була заборона виїзду за кордон, слідчий її відправляє, тоді випустять з судимістю. Людина отримала умовний термін та й поїхала. Якщо особа не повернулася з-за кордону, то просто змінять міру покарання. Абсолютно нічого складного немає, – каже Костира.

У свою чергу адвокат Іван Ліберман розповідає, що судимість є погашена (та, яка за періодом часу не втратила своєї актуальності) та непогашена (та, яка ще йде).

– Є судимість чи немає в законодавстві про це не вказується, залишається лише питання чи підпадає особа під мобілізацію. Насправді, немає значення людина з судимістю чи ні, визначальними значеннями являються лише критерії щодо мобілізації, – каже Ліберман.

Ліберман додає, якщо людина підлягає під мобілізації, то в умовах воєнного стану, її не випустять за кордон не дивлячись на те, чи має вона судимість чи ні.