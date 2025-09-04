Під час дії воєнного стану в Україні змінилися правила перетину кордону. Виїжджати за межі країни може певна категорія чоловіків та більшість жінок.

Проте, що робити, якщо є кредит, чи можна виїхати за кордон із заборгованістю — читайте на Фактах ICTV.

Чи можна виїхати за кордон, якщо є кредит — пояснення

Причини для виїзду за кордон можуть бути різними. Наприклад, людині терміново потрібно виїхати для роботи, навчання, відпочинку, у пошуку тимчасового захисту чи для постійного проживання. Однак бувають випадки, коли треба збиратися в дорогу, але є наявність непогашеного кредиту. Чи стане цей факт на заваді?

Юристи Безоплатної правової допомоги розказали, чи можна виїхати за кордон із кредитом.

Відповідно до чинного законодавства України, кредитна заборгованість може стати однією з причин, яка може перешкодити українцям у виїзді за межі країни.

Насамперед відмовити можуть під час оформлення закордонного паспорта, на підставі норм закону № 3857-XII Про порядок виїзду з України й в’їзду до України громадян України від 21 січня 1994 року.

Відповідно до зазначеного закону (ст. 6, яка містить 9 підпунктів), щодо позичальників може бути застосовано п. 5 цієї статті.

Юристи БПД прокоментували, що згідно з документом, виїзд за кордон можуть заборонити в тому випадку, коли громадянин України ухиляється від виконання покладених на нього зобов’язань (аліментні, договірні та інші невиконані зобов’язання, зокрема — наявність боргу перед фізичною чи юридичною особою), за рішенням суду.

Чи можна виїхати з України, якщо є кредит та позов до суду

Юристи додали, що заборона починає діяти тільки тоді, коли проти людини розпочато виконавче провадження по конфіскації майна за рішенням суду або якщо проти боржника подали цивільний позов (стягнення кредиту), у зв’язку з чим суд просить заборонити йому виїзд за кордон.

— Згідно із законом, стати невиїзним можна тільки за умови, якщо виконавча служба подала дані неплатників у Державну прикордонну службу. Для цього до неї має надійти рішення суду, що набуло чинності, — прокоментували юристи БПД.

Варто зазначити, що заборона на виїзд за кордон може накладатися лише за рішенням суду або постанови прокурора на підставі ст. 98-1 КПК.

Своєю чергою, судова ухвала виноситься на підставі поданої позовної заяви про стягнення заборгованості по кредиту. Наприклад, якщо банк або колекторне агентство подає позов на позичальника, суд має право заборонити йому виїжджати за кордон або до припинення справи, або до виконання боржником покладених на нього судом зобов’язань.

У разі рішення справи не на користь боржника (тобто, якщо суд забороняє останньому на певний час покидати межі країни), його вносять до ″списку невиїзних″.

Винесена судом постанова передається в Державну прикордонну службу України, яка зобов’язана його виконати. Відповідно до ст. 153 ЦПК України, ухвала про забезпечення позову виконується негайно, у порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Коли позичальник розплатиться за кредитом, державний виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. Копії документа направляються до Адміністрації Державної прикордонної служби України, і колишнього боржника викреслюють із ″чорного списку″.

Варто також зазначити, що конкретної суми або періоду прострочення платежу, за яких боржник може потрапити до переліку ″невиїзних″ — не існує.

— Якщо ні позову, ні виконавчого листа немає, навіть за наявності заборгованості по кредиту, можна вільно виїхати з України, — підкреслили юристи.

Якщо у вас є кредит, але ви вчасно сплачуєте обов’язкові платежі і кредитор не має до вас претензій, то виїжджати за межі країни дозволено. На сьогодні законодавство України не обмежує виїзд за кордон для громадян, які мають непогашений кредит.

Тобто, з юридичного погляду, наявність боргу перед банком чи іншою фінансовою установою не є підставою для заборони виїзду. Однак, за наявності кредиту, важливо дотримуватися графіку платежів і не допускати значного протермінування, щоб уникнути проблем із банком, — зазначили юристи.

Якщо людина взяла кредит, але сумлінно сплачує всі свої зобов’язання та дотримуєтеся умов договору, тоді цей факт не буде перешкодою для виїзду за межі країни.

