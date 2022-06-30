Українці у Польщі зможуть отримати 300 злотих на дитину: як подати заявку

Червень, 30 в 8:01

З 1 липня у Польщі почнуть приймати заявки на отримання родинами допомоги на дітей у розмірі 300 злотих у рамках програми Добрий старт.

Фінансову допомогу зможуть отримати батьки, зокрема і біженці з України, перед початком навчального року для того, щоб зібрати дитину до школи.

– Сім’ї отримають допомогу незалежно від доходу. Це підтримка для 4,4 мільйона студентів. Допомога надається один раз на рік для дитини, яка відвідує школу, до досягнення нею 20-річного віку. Для дитини-інваліда, яка відвідує школу, допомога призначається до досягнення нею 24 років. Заклад соціального страхування (ZUS) відповідає за прийняття заяв, їх розгляд та виплату цієї допомоги, – йдеться у повідомленні.

Хто може подати заяву

Зараз дивляться

Заявку може подати мати, батько, законний опікун дитини або фактичний опікун дитини. Заява про призначення пільги на дітей, які перебувають під опікою, подається патронатним вихователем, особою, яка керує сімейним дитячим будинком, або директором опікунсько-виховного закладу.

Куди подавати заяву

Заяви на отримання допомоги можна подавати до Закладу соціального страхування (ZUS) лише в електронному вигляді, а виплата допомоги буде здійснюватися лише в безготівковій формі, на вказаний банківський рахунок.

Онлайн-заявки можна подати з 1 липня по 30 листопада через інформаційно-сервісний портал Emp@tia за адресою, через електронний банк або портал PUE ZUS.

Коли прийдуть виплати

Подача заяви в липні або серпні гарантує виплату допомоги не пізніше 30 вересня. Якщо заява буде подана в наступні місяці, то на гроші слід чекати у вересні, жовтні або листопаді. Допомога надійде сім’ї протягом 2-х місяців з моменту подання заяви.

Джерело: Урядовий портал gov. pl