Серпень, 09 в 21:43

9 серпня в Ірпені, що під Києвом, презентували громадську організацію Фонд відновлення Ірпеня. Гроші залучатимуть від міжнародних донорів.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Фонд презентували очільник міста Олександр Маркушин, колишній мер Володимир Карплюк та народний депутат Сергій Тарута.

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За словами Олександра Маркушина, щоб повністю відбудувати все, що зруйновано та пошкоджено, необхідно до $1 млрд. Наразі вдалося зібрати €1 млн.

– Ми стикнулись зараз із проблемою, коли до нас приходили з інших фондів, просили підписати меморандуми, що начебто вони будуть представляти наші інтереси у залученні коштів на відновлення міста. Коли ми підписуємо ці меморандуми, вони десь зникають потім, – розповів міський голова.

Фонд відновлення Ірпеня зробили для міжнародних організацій.

– Ми зробили свій фонд, за який будемо готові нести і кримінальну відповідальність, якщо щось буде не так. Ми чітко це розуміємо. Хочемо показати всім прозору роботу – надійшли кошти, є громада, рада при фонді вирішила, що треба відбудувати будинок на вулиці Новооскольська, зробити покрівлю, коштує покрівля 1 млн грн. Ми зробили, відзвітували, – сказав Маркушин.

За підрахунками, в Ірпені зруйновано 70% інфраструктури.

Понівечений, але нескорений: в Ірпені презентували фонд відновлення міста / 5 фотографий

Більшість міжнародних організацій вимагають саме процедуру створення фонду, адже його діяльність буде прозорою та підзвітною. Гроші може перераховувати будь-хто.

Пріоритетною допомога буде саме мешканцям зруйнованих будинків, адже у місто повернулись 75% містян. Наразі змогли відновити лише 5% від потрібного.

Поверхнево пошкоджено 8 651 об’єкт, 2 738 – частково зруйновано, 855 будівель повністю зруйновані. Пошкоджено 22 заклади освіти.

Наголошується, що за наявності коштів, місто можна відбудувати за два роки.

Фото: Христина Величанська