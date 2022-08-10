Август, 09 в 21:43

9 августа в Ирпене под Киевом презентовали общественную организацию Фонд восстановления Ирпеня. Деньги будут привлекаться от международных доноров.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Фонд представили глава города Александр Маркушин, бывший мэр Владимир Карплюк и народный депутат Сергей Тарута.

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По словам Александра Маркушина, чтобы полностью отстроить все, что разрушено и повреждено, необходимо до $1 млрд. Пока удалось собрать €1 млн.

— Мы столкнулись сейчас с проблемой, когда к нам приходили из других фондов, просили подписать меморандумы, что они будут представлять наши интересы в привлечении средств на восстановление города. Когда мы подписываем эти меморандумы, они где-то исчезают потом, – рассказал городской голова.

Фонд восстановления Ирпеня был создан для международных организаций.

– Мы сделали свой фонд, за который будем готовы нести и уголовную ответственность, если что-то будет не так. Мы четко это понимаем. Хотим показать всем прозрачную работу – поступили средства, есть община. Совет при фонде решил, что надо отстроить дом на улице Новооскольская, сделать кровлю, стоит кровля 1 млн грн. Мы сделали, отчитались, – сказал Маркушин.

По подсчетам, в Ирпене разрушены 70% инфраструктуры.

Изуродованный, но непокоренный: в Ирпене презентовали фонд восстановления города / 5 фотографий

Большинство международных организаций требует именно процедуру создания фонда, ведь его деятельность будет прозрачной и подотчетной. Деньги может перечислять кто угодно.

Приоритетной будет помощь именно жителям разрушенных домов, ведь в город вернулось 75% горожан. Но сейчас смогли восстановить только 5% от нужного.

Поверхностно поврежден 8 651 объект, 2 738 — частично разрушено, 855 зданий полностью разрушены. Повреждены 22 учебных заведения.

Отмечается, что при наличии средств город можно отстроить за два года.

Фото: Кристина Величанская