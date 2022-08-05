20 тис. грн компенсації: на Київщині влада виплатить гроші 129 домогосподарствам

Серпень, 05 в 17:37

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що на Київщині 129 домогосподарств отримають по 20 тис. грн компенсації за руйнування, до яких призвело пошкодження дамби на річці Ірпінь.

– Внаслідок бойових дій протягом лютого-березня цього року було пошкоджено греблю на річці Ірпінь, що призвело до підвищення рівня води у заплаві понад встановлений рівень. Частково підтоплено понад 100 приватних садиб у селі Демидів. За допомогою звернулося 129 домогосподарств, – зазначив Тимошенко у себе у соцмережах 5 серпня.

Він повідомив, що держава вирішила забезпечити фінансову підтримку постраждалих господарств.

У зв’язку з цим Демидівська сільська рада вирішила надати допомогу кожному потерпілому руйнування домогосподарству у розмірі 20 тис. грн.

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