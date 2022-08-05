20 тис. грн компенсації: на Київщині влада виплатить гроші 129 домогосподарствам
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що на Київщині 129 домогосподарств отримають по 20 тис. грн компенсації за руйнування, до яких призвело пошкодження дамби на річці Ірпінь.
– Внаслідок бойових дій протягом лютого-березня цього року було пошкоджено греблю на річці Ірпінь, що призвело до підвищення рівня води у заплаві понад встановлений рівень. Частково підтоплено понад 100 приватних садиб у селі Демидів. За допомогою звернулося 129 домогосподарств, – зазначив Тимошенко у себе у соцмережах 5 серпня.
Він повідомив, що держава вирішила забезпечити фінансову підтримку постраждалих господарств.
У зв’язку з цим Демидівська сільська рада вирішила надати допомогу кожному потерпілому руйнування домогосподарству у розмірі 20 тис. грн.
– Відповідні кошти було виділено з обласного бюджету та передано громаді, – наголосив Кирило Тимошенко.