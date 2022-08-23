Вартість яхти олігарха РФ: 50 РСЗВ HIMARS можуть повністю змінити хід війни в Україні

Серпень, 23 в 16:01

Близько 50 ракетних систем залпового вогню HIMARS повністю можуть змінити ситуацію на полі бою. Про це заявив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

На його думку, вартість ефективного руйнування логістики російських військ менша, ніж коштує одна яхта олігарха РФ.

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– Вартість однієї системи HIMARS – $4 млн. Вартість 50 систем – $200 млн та боєприпаси. Ціна досягнення паритету вогню та ефективного руйнування логістики армії РФ менша, ніж однієї яхти російського олігарха. Це точно не всі гроші світу, але це те, що повністю змінило б перебіг повномасштабної війни, – вважає Подоляк.

Російські війська бояться ударів ЗСУ з РСЗВ HIMARS, вважають у Службі безпеки України. Нещодавно контррозвідники затримали у прифронтових районах Донбасу двох коригувальників російських ракетних ударів. Зрадники розвідували та передавали окупантам координати місць дислокації ЗСУ, зокрема, бойових позицій РСЗВ HIMARS.