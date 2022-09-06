Вересень, 06 в 9:57

Портал VisitUkraine.today підготував інформацію для біженців з України про те, в якому розмірі та яким чином можна отримати грошову допомогу в різних країнах Європейського Союзу.

Чехія. Всім без винятку біженцям тутешнє Бюро праці виплачує допомогу в розмірі 5 тис. крон (приблизно €200).

Перша виплата проводиться автоматично при пред’явленні паспорта та гуманітарної візи (vízum strpenie). За подальшими виплатами можуть звернутися тільки ті, хто опинився у важкій фінансовій ситуації (наприклад, не змогли знайти роботу). Але зробити це можна не більше п’яти разів.

Зараз дивляться

Таким чином, в цілому біженці мають право на шість виплат по 5 тис. крон. Через пів року вони можуть отримувати допомогу вже в рамках стандартних соціальних виплат.

Латвія. Тут біженці з України мають можливість отримати фінансову допомогу в Міністерстві благополуччя. А саме:

одноразова допомога становить €272 на дорослого і €190 на дитину;

додаткова щомісячна допомога в розмірі €109 на члена сім’ї та €76 на кожного наступного члена сім’ї;

інша матеріальна підтримка або соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб.

Естонія. Біженці з України мають право на ті ж пільги й виплати, що і громадяни країни.

Перш ніж подавати заяву про допомогу (пільги), необхідно отримати статус тимчасового захисту, вид на проживання та естонський особистий ідентифікаційний код в пункті прийому воєнних біженців або в службі Департаменту поліції і прикордонної охорони (PPA).

Це може бути допомога на дітей віком від 0 до 16 років: €60 на першу і другу дитину в сім’ї, і €100 – на третю й наступних дітей. Починаючи з третьої дитини багатодітній сім’ї виплачується допомога розміром €300 на місяць, а з сьомої дитини – €400 на місяць.

Батькам, які прибули до Естонії з дитиною молодше 1,5 років, виплачується компенсація €584 на місяць за період до 545 днів. Таким чином розмір цього виду допомоги залежить від віку дитини та дати початку дії посвідки на проживання батьків.

Після отримання тимчасового захисту українські біженці мають право на отримання допомоги з розрахунку прожиткового мінімуму: першому члену сім’ї виплачується один прожитковий мінімум (€150), другому дорослому – 0,8 прожиткового мінімуму (€120) і неповнолітнім дітям – 1,2 прожиткового мінімуму (€180).

Словаччина. Право на отримання грошової допомоги в цій країні мають особи зі статусом тимчасового притулку та за наявності документів про дозвіл на проживання з відміткою ODÍDENEC.

Заява про надання матеріальної допомоги подається до відділу зайнятості, відділу з соціальних питань та питань сім’ї.

Також особи, які мають тимчасовий захист у Словаччині, мають право на отримання екстреної грошової допомоги, наданої гуманітарними організаціями в рамках програми Міністерства праці, соціальних питань та сім’ї (MoLSAF).

Сума на одну людину в місяць становить:

€80 на дорослого від 18 років;

€60 на дитину від 3 до 18 років;

€160 на дитину до 3 років.

Словенія. На грошову допомогу в Словенії також мають право громадяни України зі статусом тимчасового захисту, які не проживають у притулку, не подали заяву на міжнародний захист, не мають власних коштів або доходів на своє утримання.

Розмір грошової допомоги обчислюється згідно з основним розміром мінімального доходу за такими критеріями:

для першого дорослого або заявника — 100%;

для кожної наступної дорослої людини в сім’ї — 70%;

для дитини віком до 18 років – 30%;

для неповнолітньої дитини без супроводу дорослих – 100%.

Також у Словенії українці мають право подати заяву на фінансову допомогу на дитину в центр соціального захисту.

Ірландія. Щоб отримати соціальну грошову виплату, необхідний персональний номер в службі державного забезпечення (PPSN).

При подачі заяви на отримання PPSN українець може відразу подати заяву на виплату щотижневої матеріальної допомоги. Максимальна виплата для людей старше 25 років становить €260.

До цього можна отримати надбавку за підопічного дорослого €138, за дитину до 12 років – €40, за дитину старше 12 років – €48. Для дорослих від 18 до 24 років виплата становить €117.7 з надбавкою за підопічного дорослого €117.7.

Крім надбавок до виплат дорослим, допомога виплачується також окремо на дітей – €140 на місяць на кожну дитину.

Франція. Статус APS, тобто тимчасового захисту, дозволить біженцям з України отримувати грошову допомогу, розмір якої розраховується відповідно до складу сім’ї.

Для отримання Карти ADA в префектурі українцю буде призначена зустріч у французькому управлінні імміграції та інтеграції.

Фінансова допомога сім’ям визначається з огляду на кількість її членів: 1 людина – €6,80 на день, 2 людини – €10,20 на день, 3 людини – €13,60 на день, 4 людини – €17 ,00 на день і так далі. Але кожен дорослий отримує ще €7,40 на день.

Австрія. Розмір базової соціальної допомоги в Австрії залежить від типу житла українця: з повним пансіоном, з самозабезпеченням або приватним проживанням.

У разі приватного проживання українці можуть отримати наступні максимальні виплати:

субсидія на оренду для однієї людини – до €150 на людину на місяць;

місяць; дотація на оренду для сім’ї (від 2 осіб) – до €300 на людину на місяць;

місяць; харчування для дорослих – до €215 на людину на місяць;

місяць; харчування для неповнолітніх – до €100 на людину на місяць.

Для отримання субсидії на оренду житла необхідно подати договір оренди (так званий прекаріатний договір).

Крім того, в Австрії можна отримати фінансову субсидію на шкільне приладдя (до €200 на дитину на рік) і одяг (€150 на людину на рік), а також гроші на відпочинок (до €50 на людину на місяць).

Джерело: VisitUkraine.today