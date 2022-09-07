Кабмін затвердив відстрочку від мобілізації ще на 2 місяці: кого стосується

Вересень, 07 в 19:28

Кабінет міністрів передбачив можливість продовження на два місяці відстрочок від призову на військову службу для військовозобов’язаних під час мобілізації та на воєнний час.

Відповідне рішення уряд затвердив під час свого засідання 7 вересня, повідомляє пресслужба Урядового порталу.

— Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Мінекономіки у березні-квітні, термін дії яких спливає у вересні-жовтні цього року. Рішення про продовження відстрочки терміном до двох місяців може бути ухвалене Мінекономіки лише один раз, – йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що у вересні та жовтні закінчуються терміни відстрочок, наданих тисячам фахівців після початку повномасштабної війни, що може загрожувати стабільній роботі державного та економічного секторів.

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— Сьогоднішнє рішення уряду дозволяє забезпечити постійну та ефективну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій, які нині працюють на перемогу в тилу, – зазначила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Рішення уряду також передбачає, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов’язаному працівникові може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює.

Відповідна норма покликана знизити навантаження на органи державної влади, що дозволить звільнити ресурси для посилення роботи на інших напрямках.