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Факти / Україна / Суспільство

Взяття жінок на військовий облік відтермінували на рік – заборони на виїзд із 1 жовтня не буде

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
жінки військові в Україні
Фото: Depositphotos

Міністерство оборони України відтермінувало терміни взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.

Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков.

Це потрібно, щоб на рівні Верховної Ради доопрацювати законопроєкт Про внесення змін до статті 1 Закону України Про військовий обов’язок та військову службу. Серед іншого там передбачено, що взяття жінок на військовий облік має виключно добровільний характер.

Зараз дивляться

— Так, цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж, в межах своїх повноважень, можемо лише відтермінувати строки, – пояснила Маляр.

За її словами, за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним.

При цьому Маляр нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом.

Також вона заявила, що жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

Нещодавно Ганна Маляр повідомила, що Міноборони України підготувало законопроєкт для врегулювання питання постановки жінок на військовий облік.

Джерело: Міноборони
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