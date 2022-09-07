Взяття жінок на військовий облік відтермінували на рік – заборони на виїзд із 1 жовтня не буде

Вересень, 07 в 13:57

Міністерство оборони України відтермінувало терміни взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.

Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков.

Це потрібно, щоб на рівні Верховної Ради доопрацювати законопроєкт Про внесення змін до статті 1 Закону України Про військовий обов’язок та військову службу. Серед іншого там передбачено, що взяття жінок на військовий облік має виключно добровільний характер.

Зараз дивляться

— Так, цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж, в межах своїх повноважень, можемо лише відтермінувати строки, – пояснила Маляр.

За її словами, за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним.

При цьому Маляр нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом.

Також вона заявила, що жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

Нещодавно Ганна Маляр повідомила, що Міноборони України підготувало законопроєкт для врегулювання питання постановки жінок на військовий облік.