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На снарядний голод не розраховуємо: Наєв про кількість БТГ і ракет у російських військ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На снарядний голод не розраховуємо: Наєв про кількість БТГ і ракет у російських військ
Фото: Depositphotos

Кількість російських військ в Україні збільшилася з 90 до 120 батальйонних тактичних груп загальною чисельністю понад 160 тис. осіб. Про це заявив генерал-лейтенант і командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

– На початку збройної агресії було близько 90 батальйонних тактичних груп загальною чисельністю орієнтовно 140 тис. осіб. Станом на зараз на території України діє близько 120 батальйонних тактичних груп загальною чисельністю 162 тис. осіб.

За його словами, загальна кількість запущених снарядів зменшилася, однак це спричинено меншим фронтом оборони ЗСУ. Крім того, російська армія має проблеми з ракетами.

Зараз дивляться

– Кількість снарядів дещо зменшилася, але це не має вводити нас в оману, тому що це пов’язано зі зменшенням фронту оборони наших військ, першочергово з фронтом їхнього наступу. Щодо ракет, то у них є зараз проблема з Іскандерами, ракетами систем Точка – це факт.

Також є проблема з реактивними снарядами до систем Смерч та Ураган. Вони підвозять ці реактивні снаряди, зокрема, з території Республіки Білорусь, тобто ЗС Білорусі віддають їм ці снаряди. Щодо ствольної артилерії та мінометів, поки що на снарядний голод ми не розраховуємо.

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