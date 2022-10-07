На снарядний голод не розраховуємо: Наєв про кількість БТГ і ракет у російських військ

Жовтень, 07 в 19:59

Кількість російських військ в Україні збільшилася з 90 до 120 батальйонних тактичних груп загальною чисельністю понад 160 тис. осіб. Про це заявив генерал-лейтенант і командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

– На початку збройної агресії було близько 90 батальйонних тактичних груп загальною чисельністю орієнтовно 140 тис. осіб. Станом на зараз на території України діє близько 120 батальйонних тактичних груп загальною чисельністю 162 тис. осіб.

За його словами, загальна кількість запущених снарядів зменшилася, однак це спричинено меншим фронтом оборони ЗСУ. Крім того, російська армія має проблеми з ракетами.

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