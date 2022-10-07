З останнім ДН тебе: як українці “вітають” Путіна з 70-річчям

Жовтень, 07 в 15:07

Російський кривавий диктатор Володимир Путін у п’ятницю, 7 жовтня, святкує своє 70-річчя.

У соціальних мережах українці надсилають тирану “теплі” привітання, сповнені чорним гумором та з великою кількістю мемів.

Символічно, що в цей же день відзначають Всесвітній день бавовни, який Генасамблея ООН проголосила у 2021 році. Цю паралель теж не забули провести користувачі у соціальних мережах.

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Факти ICTV зібрали реакцію українців у соціальних мережах на “свято” бункерного диктатора з Росії. Більшість з них супроводжуються словами: здохни, на рік ближче до смерті та гори у пеклі.

— Да, товаришу! Пекло тепле, дуже тепле.

З днем народження путін pic.twitter.com/2t5GoSF7fZ — Евгений Белозеров (@Jack_Belozerov) October 7, 2022

з ОСТАННІМ дн тебе, путін хуйло владіміровіч! pic.twitter.com/PmwwyU4N1s — KALUTRAM (@kalutram) October 7, 2022

У мережі також з’явився ролик, як інші вже покійні диктатори вітають Путіна з днем народження та кажуть, що зачекалися на нього.

Fellow dictators congratulate Putin with turning 70. pic.twitter.com/DLl0cWKepF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 7, 2022

Сподіваюся, більше хуйло не відсвяткує жодного дня народження pic.twitter.com/SvwhU7U4Xr — Лисиця-картоплиця (@sweet_foxtato) October 7, 2022

владимир владимирович, желаю тебе сдохнуть медленно и в чистом разуме, гнить заживо и гадить под себя. Пусть 70-летие будет последним годом твоей жизни. Гори в аду.#путин #деньрождения #путлер #пуйло pic.twitter.com/MSggUq6yZE — ✙ Mäxchen ✙ (@Max_ZpUa) October 7, 2022

Угандійський диктатор Іді Амін називав себе володарем усіх звірів на землі, риб у морі та завойовником Британської імперії (усе одно ніхто не міг перевірити). Путін називає себе володарем Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя та вкраденої ЗАЕС. Знайдіть 10 відмінностей… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 6, 2022

Сьогодні путін став на рік ближче до смерті.

Від щирого серця бажаю померти в найжахливіших муках і якомога скоріше. — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) October 7, 2022

Експерти вважають, що для Путіна його 70-й день народження є вельми сакральною датою. Саме до неї він намагався встигнути із проведенням псевдореферендумів та анексією українських областей.