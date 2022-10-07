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Факти / Україна / Суспільство

З останнім ДН тебе: як українці “вітають” Путіна з 70-річчям

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
З останнім ДН тебе: як українці “вітають” Путіна з 70-річчям

Російський кривавий диктатор Володимир Путін у п’ятницю, 7 жовтня, святкує своє 70-річчя.

У соціальних мережах українці надсилають тирану “теплі” привітання, сповнені чорним гумором та з великою кількістю мемів.

Символічно, що в цей же день відзначають Всесвітній день бавовни, який Генасамблея ООН проголосила у 2021 році. Цю паралель теж не забули провести користувачі у соціальних мережах.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали реакцію українців у соціальних мережах на “свято” бункерного диктатора з Росії. Більшість з них супроводжуються словами: здохни, на рік ближче до смерті та гори у пеклі.

— Да, товаришу! Пекло тепле, дуже тепле.

У мережі також з’явився ролик, як інші вже покійні диктатори вітають Путіна з днем народження та кажуть, що зачекалися на нього.

Експерти вважають, що для Путіна його 70-й день народження є вельми сакральною датою. Саме до неї він намагався встигнути із проведенням псевдореферендумів та анексією українських областей.

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