З останнім ДН тебе: як українці “вітають” Путіна з 70-річчям
Російський кривавий диктатор Володимир Путін у п’ятницю, 7 жовтня, святкує своє 70-річчя.
У соціальних мережах українці надсилають тирану “теплі” привітання, сповнені чорним гумором та з великою кількістю мемів.
Символічно, що в цей же день відзначають Всесвітній день бавовни, який Генасамблея ООН проголосила у 2021 році. Цю паралель теж не забули провести користувачі у соціальних мережах.
Факти ICTV зібрали реакцію українців у соціальних мережах на “свято” бункерного диктатора з Росії. Більшість з них супроводжуються словами: здохни, на рік ближче до смерті та гори у пеклі.
— Да, товаришу! Пекло тепле, дуже тепле.
З днем народження путін pic.twitter.com/2t5GoSF7fZ
— Евгений Белозеров (@Jack_Belozerov) October 7, 2022
з ОСТАННІМ дн тебе, путін хуйло владіміровіч! pic.twitter.com/PmwwyU4N1s
— KALUTRAM (@kalutram) October 7, 2022
У мережі також з’явився ролик, як інші вже покійні диктатори вітають Путіна з днем народження та кажуть, що зачекалися на нього.
Fellow dictators congratulate Putin with turning 70. pic.twitter.com/DLl0cWKepF
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 7, 2022
Сподіваюся, більше хуйло не відсвяткує жодного дня народження pic.twitter.com/SvwhU7U4Xr
— Лисиця-картоплиця (@sweet_foxtato) October 7, 2022
владимир владимирович, желаю тебе сдохнуть медленно и в чистом разуме, гнить заживо и гадить под себя. Пусть 70-летие будет последним годом твоей жизни. Гори в аду.#путин #деньрождения #путлер #пуйло pic.twitter.com/MSggUq6yZE
— ✙ Mäxchen ✙ (@Max_ZpUa) October 7, 2022
Угандійський диктатор Іді Амін називав себе володарем усіх звірів на землі, риб у морі та завойовником Британської імперії (усе одно ніхто не міг перевірити).
Путін називає себе володарем Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя та вкраденої ЗАЕС.
Знайдіть 10 відмінностей…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 6, 2022
Сьогодні путін став на рік ближче до смерті.
Від щирого серця бажаю померти в найжахливіших муках і якомога скоріше.
— Igor Lachenkov (@igorlachenkov) October 7, 2022
#путин pic.twitter.com/d3BvhGovpq
— Майкл Щур (@MichaelShchur) October 7, 2022
Будемо празнувати#ЗСУ #путінздохни #бавовна #хлопок pic.twitter.com/VnITF7d4Qf
— Uliana Bakh (@UlianaBakh) October 7, 2022
Експерти вважають, що для Путіна його 70-й день народження є вельми сакральною датою. Саме до неї він намагався встигнути із проведенням псевдореферендумів та анексією українських областей.