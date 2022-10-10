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Факти / Україна / Суспільство

Не впевнений, що виживе на Донеччині: військовий РФ просить не відправляти посилку – перехоплення

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Не впевнений, що виживе на Донеччині: військовий РФ просить не відправляти посилку – перехоплення
Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий Російської Федерації на Донецькому напрямку просить не відправляти посилку, тому що не впевнений, що зможе вижити наступного дня.

Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова російського військового з родичкою.

Зараз дивляться

– Дивись, у нас ситуація зараз, коротше, жахлива. Якщо завтра та післязавтра не вийду на зв’язок, то залишай посилки вдома, добре? У нас зараз буде наступ, якщо не вийду на зв’язок, то посилки не відправляй, – попросив окупант.

Однак співрозмовниця російського військового не сприйняла його слова серйозно. Однак він впевнено заявив їй, що у разі невдалого наступу йому не знадобляться посилки.

– Я тобі серйозно говорю зараз, якщо на зв’язок не вийду завтра, то посилки не відправляй. Ми в кільці взагалі. Просто я взагалі такого не очікував, – розповів російський загарбник.

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