Жовтень, 09 в 22:09

Військовий Російської Федерації на Донецькому напрямку просить не відправляти посилку, тому що не впевнений, що зможе вижити наступного дня.

Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова російського військового з родичкою.

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– Дивись, у нас ситуація зараз, коротше, жахлива. Якщо завтра та післязавтра не вийду на зв’язок, то залишай посилки вдома, добре? У нас зараз буде наступ, якщо не вийду на зв’язок, то посилки не відправляй, – попросив окупант.

Однак співрозмовниця російського військового не сприйняла його слова серйозно. Однак він впевнено заявив їй, що у разі невдалого наступу йому не знадобляться посилки.