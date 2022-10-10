Октябрь, 09 в 22:09

Военный Российской Федерации на Донецком направлении просит не отправлять посылку, потому что не уверен, что сможет выжить на следующий день.

Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговор российского военного с родственницей.

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– Смотри, у нас ситуация сейчас, короче, ужасная. Если завтра и послезавтра не выйду на связь, оставляй посылки дома, хорошо? У нас сейчас будет наступление, если не выйду на связь, то посылки не отправляй, – попросил оккупант.

Однако собеседница российского военного не восприняла его слова всерьез. Однако он уверенно заявил ей, что в случае неудачного наступления ему не понадобятся посылки.