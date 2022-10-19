З полону звільнили суддю Юлію Матвєєву після звернення ініціативної групи в Судово-юридичну газету
26 вересня Судово-юридична газета публікувала ексклюзивне звернення Ініціативної групи суддів стосовно судді Іллічівського районного суду Маріуполя, яка сім місяців перебувала у полоні.
Нарешті суддя Іллічівського районного суду Маріуполя Юлія Матвєєва 17 жовтня 2022 року була звільнена з полону.
Звільнення з полону відбулось під час відповідного обміну, коли Україні вдалося повернути 108 жінок.
Нагадаємо, що Юлію Матвєєву разом та її чоловіка затримали представники так званої ДНР під час спроби виїхати з Маріуполя 19 березня. Матір судді та неповнолітню 13-річну доньку подружжя бойовики просто залишили на дорозі без речей та засобів для існування.
Інформацію про звільнення судді Судово-юридичній газеті підтвердив також голова Ради суддів України Богдан Моніч.
Фото: Андрій Єрмак