Жовтень, 19 в 10:46

26 вересня Судово-юридична газета публікувала ексклюзивне звернення Ініціативної групи суддів стосовно судді Іллічівського районного суду Маріуполя, яка сім місяців перебувала у полоні.

Нарешті суддя Іллічівського районного суду Маріуполя Юлія Матвєєва 17 жовтня 2022 року була звільнена з полону.

Звільнення з полону відбулось під час відповідного обміну, коли Україні вдалося повернути 108 жінок.

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Нагадаємо, що Юлію Матвєєву разом та її чоловіка затримали представники так званої ДНР під час спроби виїхати з Маріуполя 19 березня. Матір судді та неповнолітню 13-річну доньку подружжя бойовики просто залишили на дорозі без речей та засобів для існування.

Інформацію про звільнення судді Судово-юридичній газеті підтвердив також голова Ради суддів України Богдан Моніч.

Фото: Андрій Єрмак