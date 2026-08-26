У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Землетрус на Закарпатті 26 серпня

Як зазначається, підземні поштовхи зафіксували в Рахівському районі 26 серпня 2026 року о 18:44:53 за київським часом.

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Епіцентр землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів (координати джерела: 48,09 пн. ш., 24,36 сх. д.).

За чинною класифікацією, цей сейсмічний випадок належить до невідчутних, тому місцеві жителі значних коливань не відчули.

Як повідомляв Головний центр спеціального контролю, вранці 26 липня на Львівщині зафіксували землетрус.

Згодом стало відомо, що підземні поштовхи на глибині 4 км магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера зафіксували на території Пустомитівської міської громади Львівського району.

Землетруси залишаються найнебезпечнішими та найруйнівнішими природними катастрофами на планеті. За даними ЮНЕСКО, саме ці підземні поштовхи посідають перше місце серед усіх стихійних лих як за обсягами заподіяної економічної шкоди, так і за кількістю людських жертв по всьому світу.

Науковці визначають землетрус як раптові коливання та зміщення земної кори, що виникають унаслідок вивільнення накопиченої енергії в надрах планети. Основними причинами цих явищ є рух тектонічних плит, вулканічна діяльність або внутрішні розломи.

Раніше Факти ICTV розповідали, що таке землетрус, які причини його виникнення, характеристики та шкала Ріхтера.

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