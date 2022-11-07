Листопад, 07 в 17:21

Ворог зруйнував близько 30% електростaнцій Укрaїни, внаслідок чого виникли певні проблеми з електропостачанням. По всій території країни почались віялові відключення світла.

Якщо просидіти кілька годин без світла цілком можливо, то залишитися надовго без мобільного зв’язку не так просто.

Справа у тому, що вишки мобільного зв’язку теж залежать від електроенергії, відповідно, під час знеструмлення вони припиняють працювати.

Зараз дивляться

Як працюватиме мобільним зв’язок під час довготривалих відключень електроенергії та у яких випадках зв’язок може зникнути взагалі – дізнавалися Факти ICTV.

Чи зникне зв’язок у випадку знеструмлення мобільних вишок

Хоч мобільні вишки працюють від електрики та повністю залежні від електропостачання, мобільній мережі України не страшні відключення світла.

Як зазначають у телекомунікаційній компанії Vodafone, усі базові станції оснащені резервними джерелами живлення. Це батареї, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електроживлення.

Такі батареї можуть забезпечити роботу в середньому на 4-5 годин.

– Наступний крок для продовження роботи мережі – це генератори. Їхню кількість Vodafone суттєво збільшив напередодні та в перші місяці повномасштабного вторгнення, – зазначають у Vodafone.

У компанії додають, що не кожна базова станція оснащена генераторами. Їх встановлюють лише на важливих вузлових майданчиках зв’язку та ключових базових станціях, які можуть підтримувати найбільший відсоток покриття.

– Залежно від параметрів об’єктів, які живляться від генератора, одна заправка генератора забезпечує від 8 год до двох днів автономної роботи, – вказали у Vodafone.

Далі усе залежатиме від можливості робити регулярні аварійні виїзди для поповнення запасу пального.

Тобто, якщо йдеться про прогнозовані відключення електропостачання, або електрика зникне на невеликий проміжок часу, то мобільна мережа автоматично перейде на резервні джерела та продовжить працювати.

– Якщо йдеться про тривалі відключення, наші фахівці, які займаються аварійними роботами, регулярно поновлюють запас пального, щоб забезпечити безперервну роботу мобільної мережі там, де це можливо фізично, – додали у Vodafone.

Насправді, українці навіть не відчують, як мобільна мережа почне працювати від резервного живлення, на якість мобільного зв’язку це не впливатиме. Проте в результаті знеструмлення може значно знизитися швидкість мобільного інтернету.

Річ у тім, що вимкнення електроенергії унеможливлює використання Wi-Fi-роутерів в оселях українців, тому всі користувачі змушені переходити на мобільний інтернет.

Як результат, мережа перенавантажується і швидкість інтернету суттєво знижується.

В іншій телекомунікаційній компанії України Київстар також зазначили, що під час вимкнення електроенергії зв’язок працювати буде.

– Однак ситуація залежатиме від масштабів відключень та їх тривалості. Робота обладнання мобільного зв’язку та інтернету залежить від стабільного електропостачання в енергомережах, – кажуть у Київстар.

На випадок аварійних ситуацій базові станції та комутатори мобільного зв’язку Київстар теж мають автономні елементи живлення.

Залежно від навантаження на мережу, вони можуть працювати автономно від централізованого постачання електроенергії протягом кількох годин.

– Усе важливе обладнання, без якого неможлива робота мережі, як-от комутатори та ключові базові станції, обладнане стаціонарними дизель-генераторами. Для підтримки роботи іншого обладнання у випадках масштабних і тривалих відключень електроенергії, компанія використовує пересувні дизель-генератори, – кажуть у Київстар.

При цьому пріоритет надається обслуговуванню голосового зв’язку.

В компанії додали, що під час довготривалих відключень електроенергії абоненти у різних районах можуть відчувати тимчасові складнощі, оскільки технічно неможливо одночасно доставляти дизель-генератори до великої кількості базових станцій.

– Зокрема, у Київстар по Україні понад 40 тис. базових станцій. Однак співробітники компанії та підрядні організації намагаються це роботи максимально оперативно, – додали у компанії.

Отож, навіть під час довготривалих та масштабних відключень електроенергії, зв’язок в українців буде. Звичайно, можуть виникати труднощі, але зателефонувати рідним зможе кожен.

Компанії мають альтернативні джерела живлення, тому без мобільного зв’язку Україна точно не залишиться.