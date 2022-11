Спалили мости: супутникові знімки зі зруйнованими переправами на Херсонщині

У мережі з’явилися супутникові знімки зруйнованих переправ російських загарбників і мостів на Херсонщині.

Відповідні фото оприлюднив журналіст New York Times Крістіан Тріберт із посиланням на аерокосмічну компанію Maxar Technologies.

Судячи зі знімків, створених вранці 11 листопада, можна помітити сильні пошкодження низки мостів і греблі Каховської гідроелектростанції після втечі окупантів з Херсону через річку Дніпро.

Зокрема, Антонівський міст, який є головною переправою через річку Дніпро, підірвали вночі перед відходом росіян та успішним звільненням міста Збройними силами України.

The Antonivsky Bridge, the main crossing over the Dnipro River in the city of Kherson, was blown up before dawn after most Russian forces retreated and just before Ukraine’s forces entered the city. @Maxar satellite imagery shows multiple destroyed spans. https://t.co/VQ7TojotS4 pic.twitter.com/AiFXUGXk0q

— Christiaan Triebert (@trbrtc) November 11, 2022