Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Спалили мости: супутникові знімки зі зруйнованими переправами на Херсонщині

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Спалили мости: супутникові знімки зі зруйнованими переправами на Херсонщині
Фото: Факти ICTV

У мережі з’явилися супутникові знімки зруйнованих переправ російських загарбників і мостів на Херсонщині.

Відповідні фото оприлюднив журналіст New York Times Крістіан Тріберт із посиланням на аерокосмічну компанію Maxar Technologies.

Судячи зі знімків, створених вранці 11 листопада, можна помітити сильні пошкодження низки мостів і греблі Каховської гідроелектростанції після втечі окупантів з Херсону через річку Дніпро.

Зараз дивляться

Зокрема, Антонівський міст, який є головною переправою через річку Дніпро, підірвали вночі перед відходом росіян та успішним звільненням міста Збройними силами України.

Водночас залізничний міст було зруйновано вранці 11 листопада після відступу окупантів на лівий берег річки Дніпро.

Значні ушкодження зафіксовано на греблі Каховської ГЕС. Супутникові знімки свідчать про те, що російська армія зруйнувала шлюзові затвори та автомобільний міст у декількох місцях.

Читайте
Щасливі херсонці співають гімн України: що відбувається у звільненому місті

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка