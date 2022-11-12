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Факты / Україна / Общество

Сожгли мосты: спутниковые снимки с разрушенными переправами в Херсонской области

Юля Захарченко, редактор ленты
Сожгли мосты: спутниковые снимки с разрушенными переправами в Херсонской области
Фото: Факты ICTV

В сети появились спутниковые снимки разрушенных переправ российских захватчиков и мостов в Херсонской области.

Соответствующие фото обнародовал журналист New York Times Кристиан Триберт со ссылкой на аэрокосмическую компанию Maxar Technologies.

Судя по снимкам, созданным утром 11 ноября, можно заметить сильные повреждения ряда мостов и плотины Каховской гидроэлектростанции после побега оккупантов из Херсона через реку Днепр.

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В частности, Антоновский мост, являющийся главной переправой через реку Днепр, взорвали ночью перед уходом россиян и успешным освобождением города Вооруженными силами Украины.

В то же время железнодорожный мост был разрушен утром 11 ноября после отступления оккупантов на левый берег реки Днепр.

Значительные повреждения зафиксированы на дамбе Каховской ГЭС. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российская армия разрушила шлюзовые затворы и автомобильный мост в нескольких местах.

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