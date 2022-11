Сожгли мосты: спутниковые снимки с разрушенными переправами в Херсонской области

В сети появились спутниковые снимки разрушенных переправ российских захватчиков и мостов в Херсонской области.

Соответствующие фото обнародовал журналист New York Times Кристиан Триберт со ссылкой на аэрокосмическую компанию Maxar Technologies.

Судя по снимкам, созданным утром 11 ноября, можно заметить сильные повреждения ряда мостов и плотины Каховской гидроэлектростанции после побега оккупантов из Херсона через реку Днепр.

В частности, Антоновский мост, являющийся главной переправой через реку Днепр, взорвали ночью перед уходом россиян и успешным освобождением города Вооруженными силами Украины.

The Antonivsky Bridge, the main crossing over the Dnipro River in the city of Kherson, was blown up before dawn after most Russian forces retreated and just before Ukraine’s forces entered the city. @Maxar satellite imagery shows multiple destroyed spans. https://t.co/VQ7TojotS4 pic.twitter.com/AiFXUGXk0q

— Christiaan Triebert (@trbrtc) November 11, 2022