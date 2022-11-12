Листопад, 12 в 19:12

3 жовтня в Україні запрацювала нова державна програма доступного кредитування єОселя. Під пільгові 3% житло можуть придбати військові та правоохоронці, медики, вчителі, науковці. Процес максимально цифровізований – подати заявку можна через портал Дія.

Поки позику погодили лише двом українцям, але на розгляді банків – понад 10 тис. заявок. Зараз програма працює повільніше – в тестовому режимі, пояснюють в Укрфінжитлі.

Факти ICTV вирішили з’ясувати, чи реально знайти квартиру відповідно до вимог програми, і як це зробити.

Зараз дивляться

Хто може отримати позику

Програма єОселя діятиме у два етапи. Вже долучитися можуть:

військовослужбовці Збройних сил України за контрактом, СБУ, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, військові прокурори Офісу генерального прокурора, ДСНС, співробітники Служби судової охорони, поліцейські та члени їх сімей;

медичні працівники;

педагогічні працівники закладів освіти державної або комунальної форми власності;

наукові (науково-педагогічні) працівники закладів освіти та наукових установ державної або комунальної форми власності.

З 1 січня 2023 року, як обіцяють у Мінекономіки, пільгові кредити будуть доступні для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Вони зможуть взяти іпотеку під 7% річних.

Нині іпотеку під 3% отримали двоє українців. Першу погодив Ощадбанк поліцейській із Чернігова. Вона обрала квартиру у новобудові. Днями другу позику видав Укргазбанк – інспектору патрульної поліції з Києва на квартиру на вторинному ринку.

Умови іпотеки під 3%

Іпотеку під 3% дають максимум на 6 млн грн і 20 років. Перший внесок має бути не менше 20%.

Кредит на житло можна взяти як на первинному, так і на вторинному ринку на всій території України, крім населених пунктів, які розташовані у зоні бойових дій, перебувають в окупації чи оточенні. Поки йдеться лише про квартири в багатоквартирних житлових будинках або новобудовах.

Підходяще житло потрібно знайти самостійно. Нормативна площа для однієї особи – не більше 52,5 кв. м та додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Максимальні розрахунки квадратних метрів, на які погодять іпотеку, виглядають ось так:

сім’я з однієї особи – 52,5 кв. м;

дві особи (чоловік + дружина/мати/дитина) – 52,5 + 21=73,5 кв. м;

три особи (чоловік + дружина + дитина) – 52,5+21+21= 94,5 кв. м.

Крім площі, вписатися потрібно і в граничну вартість квадратного метра. Для кожної області Мінрегіон розробив свої коефіцієнти.

Якщо ви купуєте квартиру в обласному центрі, будинок має бути не старше 10 років. На первинному ринку знайти житло під такі вимоги реально, забудовники вже активно пропонують свої варіанти.

Складніше із вторинним ринком, кажуть рієлтори. По-перше, власники житла на вторинному ринку хочуть розрахунок у валюті, а якщо покупець бере іпотеку, то розраховуватиметься у гривні і безготівково. Крім цього, десятирічний будинок – це майже новобуд. Квартира у такому ще й із ремонтом коштуватиме дорожче граничної ціни за квадратний метр.

– Умовно по Києву якщо брати – за нормами це 44 тис. за квадратний метр, це $1 100, це така ціна неринкова. Ми говоримо про квартири, які вже готові до використання, де є ремонт. У Києві це $1 200 – 1 300 за квадратний метр. Це будуть спальні районі, де ще можна знайти таку квартиру, – наголосив Юрій Піта, очільник Асоціації фахівців із нерухомості України.

Але в Укрфінжитлі пояснюють: якщо людина обирає житло, яке не підпадає під вимоги по площі чи максимальній вартості квадратного метра, вона може його придбати в межах іпотеки під 3%. Але різницю вартості доведеться покрити у першому внеску.

– Умови вибору житла не є такими, що суттєво звужують вибір. І по площі, і по вартості квадрата – це ринкова вартість. Більш того, якщо людина має бажання купити квартиру, яка перевищує граничну площу або вартість квадрата, така можливість є. Але різницю між нормативною і фактичною площею або вартістю квадрата доведеться покрити у першому внеску, – розповіла керівниця комунікацій Укрфінжитло Анжеліка Іванова.

Крім цього, поки в межах програми єОселя під іпотеку підпадає лише добудоване житло на первинному ринку. Але банки розглядають можливість кредитувати і об’єктів незавершеного будівництва. А це зазвичай дешевші за ціною квадратні метри.

– По первинці потрібно розділити: є готові квартири у будинках, вже введених в експлуатацію, а є об’єкти незавершеного будівництва. Останні також будуть предметом іпотеки за програмою єОселя, але банки мають акредитувати забудовників. Поки що цей процес триває, список згодом споживачі зможуть знайти на сайтах банків, – розповіли у відомстві.

В Укрфінжитлі наголошують, що нині програма працює у тестовому режимі, аби відпрацювати усі нюанси. Буму видачі кредитів поки не очікують: потрібен час, щоб банки технічно адаптувалися, швидко отримували дані, які генерує Дія після заявки позичальника. І оперативно приймали відповідні рішення.

Поки обробка заявки значно перевищує обіцяні 3 дні. Але у планах, коли програма запрацює повноцінно, рішення банку людина зможе отримати протягом 24 годин, кажуть в Укрфінжитлі.

Як податися на іпотеку?

Процес максимально цифровізований: подати заявку можна через портал Дія, а згодом це можна буде зробити і у мобільному застосунку. На порталі необхідно виконати наступні кроки:

Авторизуватися одним із доступних способів.

Заповнити інформацію про склад сім’ї.

Вказати ідентифікаційний номер дружини/чоловіка та середньомісячний дохід сім’ї.

Вказати інформацію про житло, яке плануєте купити в кредит.

Обрати банк і завірити заявку своїм електронним цифровим підписом.

Отримати відповідь від банку.

Відповідь на заявку мають надіслати на електронну пошту/в особистий кабінет на порталі Дія або іншим способом, який обере банк. Зараз у програмі працюють 4 банки: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк і Глобус.

– Поки що банк попросить вас принести паперові оригінали документів. Але у планах – максимально цифровізувати процес. Вже зараз перший крок – цифровий, ви не йдете в один, другий, третій банк, і не заповнюєте заявку від руки. Ви робите це через Дію, – пояснюють в Укрфінжитлі.

До слова, якщо у вашій власності є квартира, ви можете отримати пільгову іпотеку. Але за умови, якщо у вас чи у когось із вашої сім’ї менш ніж 52,5 кв. м загальної площі житлової нерухомості для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Банки не будуть враховувати нерухомість, яка розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованій території.

Важливий момент зі зміною роботи. Якщо ви берете іпотеку під 3%, перебуваючи у пільговій категорії, а це військові та правоохоронці, медики, вчителі, науковці, і згодом звільняєтеся з роботи, умови кредитування зміняться. Залишок кредиту банк перерахує за базовою відсотковою ставкою – а це 7% річних.

Наприклад: медичний працівник закладу охорони здоров’я працював в установі державної форми власності та отримав кредит під 3% річних. Через три роки він перейшов працювати в медичний заклад комерційної форми власності. Оскільки за умовами програми право на компенсаційну ставку мають лише медики, які працюють у закладах державної та комунальної форм власності, він сплачуватиме решту кредиту з нарахуванням базової відсоткової ставки – 7%.