Ноябрь, 12 в 19:12

3 октября в Украине заработала новая государственная программа доступного кредитования єОселя. Под льготные 3% жилье могут приобрести военные и правоохранители, медики, учителя, ученые. Процесс максимально цифровизирован – подать заявку можно через портал Дія.

Пока что ссуду согласовали только двум украинцам, но на рассмотрении банков – более 10 тыс. заявок. Сейчас программа работает медленнее – в тестовом режиме, объясняют в Укрфинжилье.

Факты ICTV решили выяснить, реально ли найти квартиру в соответствии с требованиями программы и как это сделать.

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Кто может получить ссуду

Программа єОселя будет действовать в два этапа. Уже могут присоединиться:

военнослужащие Вооруженных сил Украины по контракту, СБУ, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, военные прокуроры Офиса генерального прокурора, ГСЧС, сотрудники Службы судебной охраны, полицейские и члены их семей;

медицинские работники;

педагогические работники учебных заведений государственной или коммунальной формы собственности;

научные (научно-педагогические) работники учебных заведений и научных учреждений государственной или коммунальной формы собственности.

С 1 января 2023 года, как обещают в Минэкономики, льготные кредиты будут доступны всем украинцам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Они могут взять ипотеку под 7% годовых.

В настоящее время ипотеку под 3% получили двое украинцев. Первую согласовал Ощадбанк полицейской из Чернигова. Она выбрала квартиру в новостройке. На днях вторую ссуду выдал Укргазбанк – инспектору патрульной полиции из Киева на квартиру на вторичном рынке.

Условия ипотеки под 3%

Ипотеку под 3% дают максимум на 6 млн грн и 20 лет. Первый взнос должен быть не менее 20%.

Кредит на жилье можно взять как на первичном, так и на вторичном рынке по всей территории Украины, кроме населенных пунктов, расположенных в зоне боевых действий, в оккупации или в окружении. Пока что речь идет только о квартирах в многоквартирных жилых домах или новостройках.

Подходящее жилье нужно найти самостоятельно. Нормативная площадь для одного человека – не более 52,5 кв. м и дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Максимальные расчеты квадратных метров, на которые согласуют ипотеку, выглядят так:

семья из одного человека – 52,5 кв. м;

два человека (супруг + жена/мать/ребенок) – 52,5 + 21=73,5 кв. м;

три человека (муж + жена + ребенок) – 52,5+21+21= 94,5 кв. м.

Помимо площади, вписаться нужно и в предельную стоимость квадратного метра. Для каждой области Минрегион разработал свои коэффициенты.

Если вы покупаете квартиру в областном центре, дом должен быть не старше 10 лет. На первичном рынке найти жилье под такие требования реально, застройщики уже активно предлагают свои варианты.

Сложнее с вторичным рынком, говорят риелторы. Во-первых, собственники жилья на вторичном рынке хотят расчет в валюте, а если покупатель берет ипотеку, то будет рассчитываться в гривне и безналично. Кроме того, десятилетний дом – это почти новострой. Квартира в таком еще и с ремонтом будет стоить дороже предельной цены квадратного метра.

– Условно по Киеву если брать – по нормам это 44 тыс. за квадратный метр, это $1 100, это цена нерыночная. Мы говорим о квартирах, которые уже готовы к использованию, где есть ремонт. В Киеве это $1 200 – 1 300 за квадратный метр. Это будут спальные районы, где еще можно найти такую квартиру, – подчеркнул Юрий Пита, глава Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Но в Укрфинжилье объясняют: если человек выбирает жилье, которое не подпадает под требования по площади или максимальной стоимости квадратного метра, он может его приобрести в пределах ипотеки под 3%. Но разницу стоимости придется покрыть в первом взносе.

– Условия выбора жилья не являются существенно сужающими выбор. И по площади, и по стоимости квадрата – это рыночная стоимость. Более того, если человек хочет купить квартиру, которая превышает предельную площадь или стоимость квадрата, такая возможность есть. Но разницу между нормативной и фактической площадью или стоимостью квадрата придется покрыть в первом взносе, – рассказала руководитель коммуникаций Укрфинжилья Анжелика Иванова.

Кроме этого, пока что в рамках программы єОселя под ипотеку подпадает только достроенное жилье на первичном рынке. Но банки рассматривают возможность кредитования и объектов незавершенного строительства. А это обычно более дешевые по цене квадратные метры.

– По первичке нужно разделить: есть готовые квартиры в домах, уже введенных в эксплуатацию, а есть объекты незавершенного строительства. Последние также будут предметом ипотеки по программе єОселя, но банки должны аккредитовать застройщиков. Пока этот процесс продолжается, список впоследствии потребители смогут найти на сайтах банков, – рассказали в ведомстве.

В Укрфинжилье отмечают, что сейчас программа работает в тестовом режиме, чтобы отработать все нюансы. Бума выдачи кредитов пока не ожидают: нужно время, чтобы банки технически адаптировались, быстро получали данные, которые генерирует Дія после заявки заемщика. И оперативно принимали решения.

Пока обработка заявки значительно превышает обещанные три дня. Но в планах, когда программа заработает полноценно, решение банка человек сможет получить в течение 24 часов, говорят в Укрфинжилье.

Как податься на ипотеку?

Процесс максимально цифровизирован: подать заявку можно через портал Дія, а затем это можно будет сделать и в мобильном приложении. На портале необходимо выполнить следующие шаги:

Авторизироваться одним из доступных способов.

Заполнить информацию о составе семьи.

Указать идентификационный номер жены/мужа и среднемесячный доход семьи.

Указать информацию о жилье, которое вы планируете купить в кредит.

Выбрать банк и заверить заявку своей электронной цифровой подписью.

Получить ответ от банка.

Ответ на заявку должны отправить на электронную почту/в личный кабинет на портале Дія или другим способом, который выберет банк. Сейчас в программе работают 4 банка: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк и Глобус.

– Пока что банк попросит вас принести бумажные оригиналы документов. Но в планах – максимально цифровизировать процесс. Уже сейчас первый шаг – цифровой, вы не идете в один, второй, третий банк и не заполняете заявку от руки. Вы делаете это через Дію, – объясняют в Укрфинжилье.

К слову, если в вашей собственности есть квартира, вы можете получить льготную ипотеку. Но при условии, если у вас или у кого-то из вашей семьи менее 52,5 кв. м общей площади жилой недвижимости для семьи из одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. Банки не будут учитывать недвижимость, расположенную в районе проведения военных (боевых) действий или на временно оккупированной территории.

Важный момент со сменой работы. Если вы берете ипотеку под 3%, находясь в льготной категории, а это военные и правоохранители, медики, учителя, ученые, и впоследствии увольняетесь с работы, условия кредитования изменятся. Остаток кредита банк пересчитает по базовой процентной ставке – а это 7% годовых.

К примеру: медицинский работник учреждения здравоохранения работал в учреждении государственной формы собственности и получил кредит под 3% годовых. Через три года он перешел работать в медицинское учреждение коммерческой формы собственности. Поскольку по условиям программы право на компенсационную ставку имеют только медики, работающие в учреждениях государственной и коммунальной форм собственности, он будет платить оставшийся кредит с начислением базовой процентной ставки – 7%.