Вересень, 28 в 15:14

Питання утримання дітей під час воєнного стану – одна з найбільш актуальних тем.

Як і в мирний час, діти потребують належного піклування та догляду, тому сплата аліментів під час воєнного стану – доволі важливе питання.

Чи змінились умови сплати аліментів під час воєнного стану – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Аліменти в умовах війни

Існує думка, що платник аліментів не зобов’язаний їх сплачувати під час воєнного стану. Проте це не зовсім так.

З початком повномасштабної війни на території України було введено безліч заборон, кредитних канікул, різноманітних пільг, які звільняли українців від обов’язкових плат.

Наприклад, припинились звернення стосовно стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію чи інший дохід боржника. Але це правило не стосується аліментів.

З 26 березня 2022 року стало можливим проведення відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника лише на виконання рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни РФ.

Відповідно, підприємства чи установи, де працює платник, здійснюють відрахування аліментів з його зарплати на рахунок, зазначений у заяві.

Війна не звільняє платника від обов’язку утримувати свою дитину. Тому процедура стягнення аліментів не зазнала особливих змін.

Як отримати рішення про стягнення аліментів

У цьому питанні нічого не змінилось.

Якщо з початком воєнного стану один з батьків відмовляється сплачувати аліменти, інший може подати позовну заяву або заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів та примусово стягнути виплати.

Суд розгляне заяву та видасть відповідне рішення. Сума стягнення аліментів на підставі судового наказу має обмеження:

не більше 21 тис. грн – на дітей віком до 6 років;

– на дітей віком до 6 років; не більше 26 180 грн – на дітей віком від 6 до 18 років.

Крім того, той з батьків, з ким проживає дитина, має право звернутися до суду з проханням зменшити чи збільшити розмір аліментів.

Суд розгляне це питання у випадку змін матеріального або сімейного стану сторін, погіршення або поліпшення здоров’я тощо.

Можна зробити висновок, що навіть в умовах воєнного стану права дітей повністю захищені та врегульовані.

Відповідальність за несплату аліментів під час війни

За несплату виплат на утримання дитини боржників каратимуть:

стягнення за рішенням суду пені у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення;

передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Крім того, від сплати аліментів не звільняються військовослужбовці ЗСУ та особи, які втратили роботу чи заробіток.

Особиста домовленість батьків

Під час воєнного стану таке рішення як ніколи актуальне. Батьки можуть укласти договірну угоду, в якій зазначатиметься розмір аліментів, строк та порядок їх сплати, додаткові виплати тощо.

Батьки добровільно укладають таку угоду та нотаріально її завіряють.

Адвокат Олена Сібірцева радить ще один варіант.

– Альтернативним варіантом є укладення нотаріально посвідченого договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно. За таким договором, платник аліментів передає у власність дитини нерухоме майно та звільняється від сплати аліментів. При цьому, обов’язок сплати додаткових витрат на утримання дитини залишається незмінним, – зазначає адвокат.

Таким чином, воєнний стан не звільняє батьків від обов’язку утримувати дитину, сплачувати аліменти та підтримувати її загальний стан.