Листопад, 18 в 16:59

Українські військовослужбовці та їх родини мають чималий перелік пільг, додаткових виплат та соціальних гарантій від держави.

На які саме пільги можуть розраховувати українські військові та їх родини – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Безкоштовний проїзд

Українські військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи мають право на безкоштовний проїзд усіма видами транспорту міського, приміського та міжміського сполучення в Україні, крім таксі.

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Крім того, військові також мають право на придбання квитків для себе та родини поза чергою, а також знижку в 50% при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом.

Також військові можуть перевозити до 20 т особистих речей в контейнерах залізничним транспортом. Це право забезпечується при переведенні чи звільненні з військової служби.

Також безкоштовний проїзд надається військовим при поїздці:

у відрядження;

у відпустку в межах України (за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу);

при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини;

до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України.

Військові можуть безкоштовно користуватись один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїздом один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50% знижкою.

Медична допомога

Українські військові мають право на безкоштовну реабілітацію та лікування, відпустку зі збереженням виплат для відновлення здоров’я у звязку з хворобою.

Загалом військовим надаються пільги на окремі медичні послуги:

у зв’язку з хворобою військовослужбовцю надається відпустка для лікування зі збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Терміни відпустки залежить від важкості захворювання;

безоплатна психологічна, медико-психологічна реабілітація, грошова допомога на оздоровлення (для учасників бойових дій);

охорона здоров’я та медична допомога;

одноразова грошова допомога при пораненні;

першочергово обслуговуватись у лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергово госпіталізуватись;

безкоштовно отримувати ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення;

першочергово безоплатно протезувати зуби;

безкоштовно лікуватися у санаторіях або одержувати компенсацію за самостійно оплачене лікування.

Правова допомога

УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на безоплатну правову допомогу.

Тобто, якщо військовому знадобиться допомога під час складання процесуальних документів (позовних заяв) чи буде потрібне представництво інтересів у суді, вони зможуть безкоштовно отримати ці послуги.

Пільги дітям військових

Дітям військовослужбовців за місцем проживання першочергово надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

Якщо військовий загинув на війні, то його діти зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок, за наявності згоди Нацсоцслужби.

При цьому, під час подання документів до уповноваженого органу більше не потрібно здійснювати їх нотаріальне засвідчення.

Як діти учасників бойових дій, так і самі УБД мають право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі.

Крім того, діти, які навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках, а також можуть отримувати соціальну стипендію (за умови, що у студента відсутня заборгованість по навчанню).

Пенсії та оплата ЖКГ

Учасники бойових дій мають право:

Сплачувати комунальні послуги зі знижкою у 75%.

Мати знижку в 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Мати першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов, бути першими в черзі на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, мати першочерговий ремонт.

Отримати позику на будівництво та ремонт житлових будинків, придбання або будівництво будинків дачного типу.

Першочергово вступати до житлово­будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.

Позачергово користуватися всіма послугами зв’язку та позачергово встановлювати на пільгових умовах квартирні. Абонементна плата за користування телефоном для УБД встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.

Що стосується пенсій, то військові можуть достроково виходити на пенсію, досягнувши віку 55 років для чоловіків та 50 років для жінок, за наявності страхового стажу 25 та 20 років відповідно.

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Це передбачено Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.