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Погода на Різдво 2023 в Україні буде по-справжньому зимовою, очікується значне похолодання – місцями до -18 градусів, прогнозують синоптики Укргідрометцентру.

Погода в Україні 6 січня 2023

У переддень Різдва майже на всій території країни ймовірні мокрий сніг з дощем, лише на півдні – без суттєвих опадів.

У північних областях протягом доби від -2 до -7 градусів.

Зараз дивляться

У центрі України вночі -4 +1, вдень – від -2 до +5.

На півдні вночі 0 +4, вдень +2 +8 градусів.

У східних регіонах нічна температура становитиме -3 +1, денна – до +7.

На заході країни: вночі -1 +3, вдень 0 +6.

Погода в Україні 7 січня 2023

На Різдво майже скрізь прогнозують мокрий сніг або дощ, на сході – без суттєвих опадів.

Найхолодніше буде у північних регіонах. Тут у різдвяну ніч від -8 до -18 градусів морозу, вдень -6 -13.

На півдні вночі -5 +1, вдень -3 +2.

У центрі нічна температура -3 -12, денна -2 -8.

На сході у святкову ніч -5 -14, вдень -6 -11.

У західних регіонах вночі 7 січня -9 +2, вдень -5 +2.