Січень, 11 в 11:41

Із початком повномасштабної війни в Україні була оголошена загальна мобілізація.

В українському законодавстві існує термін: бронювання військовозобов’язаних під час війни. Він означає, що компанія чи фірма може бронювати своїх працівників. Це, у свою чергу, надає їм відстрочки від мобілізації.

У звʼязку з нещодавно ухваленою постановою Кабміну, військовий облік чоловіків тепер проводитимуть і за кордоном.

Зараз дивляться

У 2023 році низку обов’язків щодо обліку українців поклали на дипломатичні установи України за кордоном. Вони мають повідомляти таких громадян про початок чергового призову та сприяти їх поверненню до України.

Факти ICTV дізнавалися, чи може закордонна компанія забронювати чоловіка в Україні.

Бронювання військовозобовʼязаних: чи може це зробити іноземна компанія

Розібратися у цьому питання Фактам ICTV допоміг юрист та адвокат Ростислав Кравець. За його словами, закордонні компанії справді можуть бронювати українців, які досягли призовного віку та підлягають мобілізації.

– Така можливість справді є. Тобто іноземні компанії можуть звертатися із запитами про бронювання своїх українських працівників. Однак потрібно одразу попередити, що шанси на задоволення такого звернення дуже малі, – каже експерт.

Утім, експерт додає, якщо іноземна компанія має стратегічний характер чи повʼязана з відповідними структурами або впливає на український уряд, то шанси задоволення рішення про бронювання українця цілком високі.

– Якщо ж говорити про якусь звичайну компанію, яка просто працює, я сумніваюся, що уряд задовольнить це клопотання щодо бронювання особи, – додає Кравець.

Юрист додає, що бронювання працівника відбувається не більше ніж на шість місяців. Тому кожні шість місяців бронювання потрібно подовжувати та доводити, що конкретна особа дуже потрібна на робочому місці.

Куди звертатися іноземній компанії для бронювання особи

– В такому разі необхідно буде звертатися до МЗС. А МЗС буде звертатися до Міністерства економіки, де буде видана відповідна довідка про бронювання військовозобов’язаного українця, – каже Кравець.

Також юрист нагадує, що бронювати можна не усіх працівників. Військовозобовʼязаний має відповідати одному з таких критеріїв:

бронювати можна лише військовозобов’язаних осіб;

до бронювання допускаються тільки наймані працівники – забронювати вдасться лише осіб, які працюють у компанії на підставі трудового договору або контракту;

– забронювати вдасться лише осіб, які працюють у компанії на підставі трудового договору або контракту; забронювати можна тільки осіб, які раніше проходили військову службу.

Якщо чоловік має дефіцитну військово-облікову спеціальність (певні ракетні, артилерійські, танкові, радіотехнічні, мінні та протимінні або інші спеціальності), його не зможуть забронювати.

Свою військову спеціальність слід шукати у військовому квитку.

Забронювати також неможливо тих осіб, які мають відстрочку від призову на час мобілізації та воєнний час.