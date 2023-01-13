Січень, 13 в 9:58

У зв’язку з виникненням ускладнень в об’єднаній енергетичній системі України отримано нове розпорядження від Укренерго щодо ліміту споживання електроенергії для Вінницької області на 13 січня.

Де дивитися графік відключень у Вінниці – читайте у матеріалі.

Графік відключень світла у Вінниці

Інформацію про те, коли і де відключать світло, можна перевірити:

Зараз дивляться

на офіційному сайті Вінницяобленерго;

в особистому кабінеті споживача;

за допомогою Telegram-бота.

З 13 січня у Вінниці та області змінили графік погодинних вимкнень електроенергії:

1 черга , години знеструмлення: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

, години знеструмлення: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 2 черга , години знеструмлення: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

, години знеструмлення: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00; 3 черга, години знеструмлення: 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.

У обленерго попередили про можливість відхилень у часі на 20-30 хвилин виконання графіку для проведення перемикань між чергами. У разі невідповідності годин відключень графіку споживачів просять оформити заявку про відсутність електроспоживання в Viber боті або телефонувати до колцентру 0800217217.

Джерело: Вінницяобленерго