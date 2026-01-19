Через пошкодження українських енергетичних об’єктів внаслідок ракетних і дронових атак росіян на території України періодично запроваджують графіки вимкнень електроенергії.

Факти ICTV підготували списки сайтів та ресурсів для кожної області України, де можна визначити свою групу та години відключень.

Варто зазначити, що всі графіки застосовуватимуться лише у разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему.

Як дізнатися чергу відключення світла – читайте далі в матеріалі.

Київ – графік відключення світла

Жителі столиці можуть скористатися сайтом Yasno. Там необхідно зазначити свою вулицю, бульвар чи проспект, а також номер будинку.

Ресурс автоматично покаже, до якої групи відключень належить ваш будинок та в які години може бути ймовірне вимкнення світла.

Інформацію про відключення також можна переглянути на сайті ДТЕК. Процедура однакова: вводите свою адресу та дивитесь, коли не буде світла.

Київська область – графік відключення світла

Жителі області можуть перевірити свою групу та час відключень електроенергії на сайті ДТЕК.

Перейдіть за посиланням. Вкажіть свій населений пункт. Введіть вулицю та номер будинку. На екрані зʼявиться ваш графік відключень.

Також стежте за повідомленням на офіційній сторінці ДТЕК у Facebook.

Чернігів та область – графік відключення світла

На сайті зазначають, що жителі Чернігівщини можуть стежити за подальшими змінами на інформаційних ресурсах компанії:

на сайті;

на сторінці АТ Чернігівобленерго у Facebook.

Житомирська область – графік відключення світла

Жителі Житомирщини можуть переглянути інформацію про графіки та групи відключень на офіційному сайті Житомиробленерго.

За змінами у графіках стежте на сайтах Житомиробленерго та Житомирської ОДА.

Вінниця та область – графік відключення світла

Інформацію про те, коли і де відключать світло, можна перевірити:

на офіційному сайті Вінницяобленерго;

в особистому кабінеті споживача;

за допомогою Telegram-бота.

Полтавська область – графік відключення світла

Отримати інформацію про графіки відключень можна в особистому кабінеті. А також за допомогою зручних месенджерів:

у Viber за посиланням;

за посиланням; у Telegram @PltOblEnergo.

Також переглянути, до якої групи належить ваш будинок можна у мобільному застосунку для Android.

Стежте за оновленням на офіційному сайті Обленерго Полтавщини.

Закарпатська область – графік відключення світла

Переглянути детальний графік відключень можна на сайті Закарпаттяобленерго.

Споживачі не поділені на групи, проте у графіку ви можете знайти своє місто та подивитися, в які години світла не буде саме у вас.

Рівне та область – графік відключення світла

Детальні графіки знеструмлень для міста Рівне можна переглянути на сайті Рівнеобленерго.

Також ознайомитися з переліком запланованих відключень можна в особистих кабінетах споживачів:

Суми та область – графік відключення світла

На сайті Сумиобленерго в розділі Відключення необхідно обрати тип вимкнення світла (аварійний, плановий чи весь графік) та зазначити свій регіон. Система автоматично покаже результат.

Знайти чергу, до якої належить ваша адреса або населений пункт, ви можете в особистому кабінеті E-Svitlo. Там потрібно перейти до розділу Побутовий споживач, зазначити свій особовий рахунок та натиснути на позначку Відключення.

Прикарпаття – графік відключення світла

Графіки відключень для усіх районів, міст та населених пунктів Прикарпаття можна переглянути на сайті Прикарпаттяобленерго:

Перейдіть за посиланням. Знайдіть та натисніть Графік аварійних вимкнень. Знайдіть свій населений пункт в одній із черг.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки знеструмлень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього бота реєстрація не потрібна.

Дніпро та область – графік відключення світла

Жителі Дніпропетровщини можуть скористатися сайтом Yasno. Там необхідно зазначити свій населений пункт, вулицю, бульвар чи проспект, а також номер будинку.

Ресурс автоматично покаже, до якої групи відключень належить ваш будинок та в які години може бути ймовірне вимкнення світла.

Інформацію про свою групу та час відключення також можна знайти на сайті ДТЕК Дніпровські Електромережі за посиланням.

Львів та область – графіки відключення світла

Щоби дізнатися графіки відключень, які діють на Львівщині, перейдіть за посиланням.

Жителі інших областей, можуть дізнатися свою групу та графік відключення:

Одеса та область – на сайті ДТЕК Одеські Електромережі

– на сайті Миколаїв та область – на сайті Миколаївобленерго

– на сайті Запоріжжя та область – на сайті Запоріжжяобленерго

– на сайті Закарпаття – слідкуйте за новинами на сайті обленерго;

– слідкуйте за новинами на сайті Хмельницький та область – на сайті Хмельницькобленерго в розділі Відключення

– на сайті Хмельницькобленерго в розділі Черкаси та область – на сайті Черкасиобленерго

