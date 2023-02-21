Лютий, 21 в 12:06

Італія може поставити Україні п’ять бойових літаків Tornado та Amx, однак не хоче робити це першою. Про це повідомляє італійське видання La Reppublica з посиланням на власні джерела.

Що відомо про літак Amx, як він допоможе Україні у війні, а також про технічні характеристики легкого штурмовика, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Літак Amx: що відомо та особливості

Це легкий тактичний турбореактивний штурмовик, розроблений італійськими та бразильськими компаніями на замовлення ВПС Італії в 1980-х роках.

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Літак був прийнятий на озброєння італійських Військово-повітряних сил у 1988 році. Перші серійні літаки почали надходити до ВПС Італії у квітні 1989 року, а до ВПС Бразилії – з 17 жовтня 1989 року.

У ВПС Бразилії він має позначення А-1 Centauro (двомісний варіант – A-1В), а у ВПС Італії ім’я штурмовика, власне, Ghibli.

Загалом штурмовик Amx був випущений у кількох модифікаціях:

AMX – легкий штурмовик.

– легкий штурмовик. AMX-T – двомісний навчально-бойовий літак.

– двомісний навчально-бойовий літак. AMX-ATA – двомісний легкий штурмовик.

– двомісний легкий штурмовик. AMX-R (RA-1) – легкий літак-розвідник на базі AMX для ВПС Бразилії.

За даними видання Defence Express, італійський AMX Ghibli розробили у 70-х, як просту, легку, дешеву машину. В результаті фактично є дві версії AMX: Ghibli – італійська (сумісна з озброєнням НАТО) та бразильська А-1 Centauro, яка відрізняється спрощеними авіонікою та бортовими системами.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що літаки існують різні, проте усі вони можуть виконувати бойові завдання.

– Якщо ми говоримо про літаки Amx, то це легкий літак, тому він виконує відповідні функції. Італійський винищувач виконує місії середньостатистичних легких штурмовиків. Скажімо так, на сьогодні для виконання поліційних місій він може бути корисний. Якщо говорити про серйозніші місії, наприклад, боротьбу в повітряному просторі з російськими винищувачами, то це ризиковано! Але як заміна штурмової авіації, наприклад Су-25, то Amx може підійти, – зазначає Коваленко.

Експерт також додає, що тут також є багато спірних питань: підготовка пілота, кількість літаків, які нададуть Україні, та як буде налагоджуватися інфраструктура для літаків.

– Якщо говорити про літаки, то тут ситуація набагато складніша. Якщо Україна отримує велику кількість різних літаків, то виникає кілька запитань: як це обслуговувати? Як це повноцінно ремонтувати? Також необхідно буде налагодити структуру, логістику тощо. Тобто велика кількість нових літаків – це не лише підвищення боєздатності, а й велика кількість логістичних та інфраструктурних питань, – каже Коваленко.

Технічні характеристики

Екіпаж: один пілот.

Довжина: 13,23 м.

Розмах крила: 8,875 м (з ракетами на кінцях крила – 9,97 м).

Висота: 4,55 м.

Маса порожнього: 7 000 кг.

Нормальна злітна маса: 10 750 кг (при типовому навантаженні)

Максимальна злітна маса: 13 000 кг

Маса палива у внутрішніх баках: 220 кг

Максимальна швидкість: біля землі: 0,83 Маха; на висоті: 0,86 Маха на 9140 м (1053 км/год)

Бойовий радіус: 926 км (з максимальною злітною масою, політ за профілем велика-мала-велика висота)

Щодо озброєння, то літак Amx має: