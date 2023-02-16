Найгірше позаду: Кудрицький впевнений, що РФ не завдасть більшої шкоди енергосистемі України
Енергосистема України вже пережила найважчі наслідки від російського обстрілу.
Подальші удари будуть менш руйнівними завдяки покращенню роботи систем ППО та зниженню можливостей Москви.
Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив голова Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький.
– Наразі ми досягли плато – подальшого погіршення не відбувається. Ми можемо відновлювати інфраструктуру з тією ж швидкістю, з якою відбуваються руйнування, а іноді навіть швидше, – сказав він.
За словами Кудрицького, веста та літо будуть непростими.
– Якщо обстріли припиняться, енергетики зможуть відновити інфраструктуру і досягти тривалого бездефіцитного періоду, але на це не можна розраховувати, – сказав він.
Глава Укренерго впевнений, що до наступної зими Україна накопичить достатній запас трансформаторів.
Він додав, що прямі збитки енергосистемі України становитимуть “сотні мільйонів доларів”, а економічна шкода обчислюється “мільярдами”. Попередня оцінка з’явиться найближчими тижнями.
Зазначимо, що вже п’яту добу поспіль в енергосистемі відсутній дефіцит потужності.
Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.