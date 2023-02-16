Лютий, 16 в 16:21

Енергосистема України вже пережила найважчі наслідки від російського обстрілу.

Подальші удари будуть менш руйнівними завдяки покращенню роботи систем ППО та зниженню можливостей Москви.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив голова Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький.

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– Наразі ми досягли плато – подальшого погіршення не відбувається. Ми можемо відновлювати інфраструктуру з тією ж швидкістю, з якою відбуваються руйнування, а іноді навіть швидше, – сказав він.

За словами Кудрицького, веста та літо будуть непростими.

– Якщо обстріли припиняться, енергетики зможуть відновити інфраструктуру і досягти тривалого бездефіцитного періоду, але на це не можна розраховувати, – сказав він.

Глава Укренерго впевнений, що до наступної зими Україна накопичить достатній запас трансформаторів.

Він додав, що прямі збитки енергосистемі України становитимуть “сотні мільйонів доларів”, а економічна шкода обчислюється “мільярдами”. Попередня оцінка з’явиться найближчими тижнями.

Зазначимо, що вже п’яту добу поспіль в енергосистемі відсутній дефіцит потужності.

Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.