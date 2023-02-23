Лютий, 23 в 11:37

За даними президента України Володимира Зеленського, з 24 лютого 2022 року росіяни примусово депортували близько 2 млн українців.

Утім, навіть якщо тебе змусили виїхати на територію РФ, залишатися там не обовʼязково.

Оформлювати в Росії статус тимчасового прихистку чи статус біженця не рекомендовано. Адже це не дає жодних переваг, а навпаки – ускладнить твоє перебування в країні-агресорі.

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Натомість ти можеш виїхати до Грузії, Казахстану, Азербайджану чи Естонії, звідки двері відкриті для подальшої евакуації в країни ЄС або повернення до України.

Як українцям виїхати з Росії

Юридично громадяни України можуть безперешкодно покинути територію Росії.

В’їхати в будь-яку країну ЄС і Шенгенської зони українці можуть за наявності біометричного паспорта або паспорта старого зразка.

Там ти зможеш оформити статус на тимчасовий захист, який дозволяє отримати житло, пільги, фінансову підтримку, можливість офіційно працевлаштовуватися, безкоштовно отримувати медичну та юридичну допомогу.

Якщо ти плануєш пробути в ЄС до 90 днів, а потім, наприклад, повернутися знову до України, то оформлювати жодні документи не потрібно.

Ось кілька маршрутів евакуації українців з Росії.

Не впадай у відчай, вихід завжди є! Як силоміць вивезеним до Росії українцям виїхати з РФ / 10 фотографий

Грузія

Українці можуть в’їхати на територію Грузії за одним із таких документів:

закордонний паспорт громадянина України (навіть якщо він протермінований); внутрішній український паспорт; свідоцтво про народження.

З внутрішнім паспортом ти можеш залишатись у Грузії протягом пів року, із закордонним – протягом одного року.

Після прибуття в країну звернись до Агентства з обслуговування тимчасово переміщених осіб. Воно знайде для тебе тимчасове житло, де ти зможеш залишитися протягом десяти днів.

Також українці претендують на соцвиплати – 300 ларі на родину і додатково 45 ларі на особу.

Якщо ти не плануєш надовго залишатись у Грузії, то виїхати з країни можна двома шляхами:

літаком – до Туреччини, Німеччини, Австрії, Кіпру; наземним транспортом – у будь-яку країну через Туреччину.

Найкраще, якщо в тебе є дійсний біометричний закордонний паспорт. Однак якщо паспорт старого зразка, то доведеться завчасно оформити візу країни, куди ти прямуєш.

Якщо потрібних документів немає або вони протерміновані, варто звернутися до посольства України в Грузії (м. Тбілісі, проспект Іллі Чавчавадзе, 76-г). Там можна буде оформити нові документи або продовжити термін дії наявних.

Казахстан

Для вʼїзду в Казахстан українцям потрібно мати дійсний біометричний або не біометричний закордонний паспорт.

Якщо таких документів немає, то можна прямо на кордоні подати заяву про отримання статусу біженця.

Для цього завчасно підготуй:

два фото 3,5 см на 4,5 см;

переклад українських документів (свідоцтва про народження або протермінованих українських паспортів).

Таким чином прикордонники видадуть тобі посвідчення особи, яка шукає захисту, та пропустять на територію країни.

Після цього тобі необхідно звернутися до посольства України в Казахстані (м. Астана, Єсільський р-н, мкр. Караоткель, вул. Жилиой, 12).

Громадяни України можуть перебувати в Казахстані до 90 днів, а в статусі біженця – до одного року.

Українці можуть виїхати з Казахстану в будь-яку країну літаком чи наземним транспортом. Для цього потрібно мати дійсний закордонний паспорт. Біометричний чи ні – залежить від вимог країни, куди ти прямуєш.

Інший варіант – отримати посвідчення особи на повернення в Україну. Якщо ж потрібних документів немає, звернись до посольства України.

Естонія

Виїхати з Росії в Естонію зручно через пропускний пункт Івангород-Нарва. Спершу тобі доведеться дістатись до Санкт-Петербурга, а звідти – до Івангорода. З естонської Нарви українцям можна легко та безкоштовно дістатись до Таллінна.

Для перетину кордону тобі потрібен один із таких документів:

біометричний закордонний паспорт;

внутрішній український паспорт;

свідоцтво про народження.

Також необхідно завчасно заповнити міграційну картку.

Пам’ятай, що українці можуть отримати статус тимчасового захисту в Естонії, звернувшись до Департаменту поліції та прикордонної охорони країни.

Якщо в тебе виникають будь-які питання щодо перебування в Естонії, ти можеш проконсультуватися за безкоштовними номерами 12-47 або +3726001247.

З Естонії також можна з легкістю виїхати до інших європейських країн за наявності біометричного закордонного паспорта України.

Азербайджан

Для в’їзду в Азербайджан українцям потрібен:

дійсний закордонний паспорт (біометричний або старого зразка);

сертифікат про вакцинацію від Covid-19.

Українці можуть перебувати в Азербайджані до 90 днів. Для продовження терміну перебування в країні потрібно звернутися до Міграційної служби.

Для виїзду з країни українці повинні мати дійсний закордонний паспорт або посвідчення особи для повернення в Україну.

Якщо потрібних документів немає або вони протерміновані, потрібно звернутися до посольства України в Азербайджані (м. Баку, вул. Ю.Везірова (Чеменземінлі), 49).

Також зверни увагу на те, що виїхати з Азербайджану наземним транспортом тимчасово неможливо.

Загалом, за наявності будь-яких питань та потреби в допомозі ти можеш звертатися до посольств України в країні свого перебування або ж до міжнародних гуманітарних організацій.

Детальнішу інформацію про те, що робити, якщо тебе силоміць вивезли з України, читай тут.

Матеріал підготовлено у межах інформаційної кампанії Життя в окупації.

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