Україна може перестати існувати: Подоляк про ймовірне скасування заборони на виїзд чоловіків за кордон
Україна може перестати існувати як держава, якщо чоловікам призовного віку масово дозволять виїжджати з території країни під час воєнного стану.
Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
– Давайте жорсткіше між собою розмовляти. Не треба спекуляцій. Що означає обмеження прав? Крім прав людей в Україні, є обов’язок чи ні? Чи ми говоримо лише про права? Держава має забезпечити, дати можливість виїхати та жити, як людина хоче. Так, у мирний час все дамо. Але під час війни так не ставиться питання, – зазначив він.
На думку Подоляка, Україна може перестати існувати у разі ухвалення рішення про безперешкодний виїзд чоловіків за кордон.
– Хочеш перетнути кордон? Тобто хочеш сказати, що Україна має перестати існувати, бо ти перетнув кордон. Це означає, що хочуть втекти від ухвалення чоловічого рішення, а вони хочуть втекти. І це відповідь на рішення – хто ви? І це важливо, – вважає Подоляк.