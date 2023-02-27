Україна може перестати існувати: Подоляк про ймовірне скасування заборони на виїзд чоловіків за кордон

Лютий, 27 в 19:04

Україна може перестати існувати як держава, якщо чоловікам призовного віку масово дозволять виїжджати з території країни під час воєнного стану.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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– Давайте жорсткіше між собою розмовляти. Не треба спекуляцій. Що означає обмеження прав? Крім прав людей в Україні, є обов’язок чи ні? Чи ми говоримо лише про права? Держава має забезпечити, дати можливість виїхати та жити, як людина хоче. Так, у мирний час все дамо. Але під час війни так не ставиться питання, – зазначив він.

На думку Подоляка, Україна може перестати існувати у разі ухвалення рішення про безперешкодний виїзд чоловіків за кордон.