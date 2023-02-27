Украина может перестать существовать: Подоляк о вероятной отмене запрета на выезд мужчин за границу
Украина может перестать существовать как государство, если мужчинам призывного возраста массово позволят выезжать с территории страны во время военного положения.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
— Давайте жестче между собой разговаривать. Не надо спекуляций. Что означает ограничение прав? Кроме прав людей в Украине, есть обязанность или нет? Или мы говорим только о правах? Государство должно обеспечить, дать возможность выехать и жить, как человек хочет. Да, в мирное время все дадим. Но во время войны так не ставится вопрос, — отметил он.
По мнению Подоляка, Украина может перестать существовать в случае принятия решения о беспрепятственном выезде мужчин за границу.
— Хочешь пересечь границу? То есть хочешь сказать, что Украина должна перестать существовать, потому что ты пересек границу. Это означает, что хотят убежать от принятия мужского решения, а они хотят убежать. И это ответ на решение — кто вы? И это важно, — считает Подоляк.