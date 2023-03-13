Березень, 13 в 13:25

Із початком повномасштабної війни всім українським військовослужбовцям ЗСУ підвищили грошове забезпечення (зарплати) на 30%. Окрім того, під час воєнного стану їм також виплачується додаткова грошова винагорода, сума якої залежить від особливостей проходження служби.

Яку зарплату отримують українські військовослужбовці у 2023 році – дізнавалися Факти ICTV.

Що сьогодні отримують військові

Від 1 березня 2022 року українські військові почали отримувати виплату, збільшену на 30%, яка передбачає щомісячні премії та збільшення надбавки за особливості проходження служби.

Зараз дивляться

До 1 лютого 2023 року військові також отримували додаткову грошову винагороду у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн.

Проте у лютому 2023 року Кабмін змінив підхід до виплат військовослужбовцям. Додаткову винагороду в 30 тис. грн більше не виплачуватимуть тим, хто в тилу.

Тепер 30 тис. грн отримують лише ті військові, які виконують бойові завдання за відповідними розпорядженнями. Тут є певний перелік категорій і завдань, який не є публічним. Однак військові, які не виконують бойові завдання, матимуть тільки зарплату.

Обгрунтовується це необхіднюстю встановлення справедливості. Щоб їх отримували не буквально всі військові, а лише ті, які ризикують життям.

Але військовослужбовцям, які працюють у зоні бойових дій, і надалі нараховуватимуть по 100 тис. грн.

Зменшення виплат торкнеться:

військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України;

строковиків і курсантів військових вишів;

офіцерів управлінь і штабів.

Вони отримуватимуть лише зарплату без додаткових грошових винагород.

Відповідно, грошові виплати військовослужбовців надалі складаються з двох частин:

перша – це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо;

це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо; друга — грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану.

Військовослужбовець, який не залучений до ведення бойових дій, просто отримує свою зарплату, а військові, які беруть участь в активних бойових діях, додатково мають 100 тис. грн. Також зʼявилася нова доплата у розмірі 50 тис. грн.

Чим відрізнятимуться доплати 30 тис. грн, 50 тис. грн і 100 тис. грн:

100 тис. грн – це для осіб, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення;

– це для осіб, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення; 50 тис. грн виплачуватимуть, якщо людина виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання. Це буде окремий перелік категорій;

виплачуватимуть, якщо людина виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання. Це буде окремий перелік категорій; виплати у 30 тис. грн, тут також певний перелік категорій і завдань. Він непублічний. Проте більшість військовослужбовців, які не виконують безпосередньо бойові завдання, матимуть лише зарплату.

Також із 1 лютого було збільшено щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби до 20 100 грн. Для осіб рядового та начальницького складу ДСНС і Нацполіції – не менш ніж 17 тис. грн.

Зарплати військових у цифрах

Міністерство оборони України оприлюднило інформацію стосовно того, хто з військовослужбовців яку зарплату отримає у березні.

Зазначається, що розмір грошового забезпечення командира бригади Сухопутних військ у 2023 році (з 1 лютого 2023 року) становить 50 173 грн (без додаткової винагороди), у свою чергу розмір грошового забезпечення стрільця становить 20 586 грн (без додаткової винагороди).