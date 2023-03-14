6 600 грн одним платежем: як українцям отримати допомогу від організації Acted
Французька гуманітарна організація ACTED відновила свою діяльність та починає надавати українцям грошову допомогу, яку було призупинено влітку 2022 року.
Факти ICTV дізнавалися, хто з українців може отримати виплати від ACTED, як подати заявку та що передбачає грошова допомога.
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Міжнародна гуманітарна організація ACTED надає грошову допомогу громадянам, які стали переселенцями (ВПО) через повномасштабне вторгнення російських окупантів.
Зокрема, це ВПО, які переселилися з територій Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.
Виплати можуть отримати:
- самотні матері чи татусі, які самостійно виховують дітей;
- люди похилого віку – від 60 років і старші;
- родини, які виховують дітей з інвалідністю;
- багатодітні сім’ї;
- родини з вагітними та жінками, які годують, та з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування;
- родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.
Тобто отримати допомогу зможуть люди, які стали ВПО та належать до однієї з перерахованих категорій.
Що передбачає допомога від організації ACTED
Розмір грошової допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомогу буде виплачено одноразово з розрахунку на всіх переміщених членів родини на період три місяці.
Тобто вам на картку надійде 6 600 грн одноразовим платежем.
Виплати здійснюватимуться шляхом зарахування переказу на картку Ощадбанк (чи у відділенні банку) або через відділення Укрпошту.
Як подати заявку та які документи знадобляться
Якщо ви відповідаєте усім критеріям, то подати заявку та зареєструватися на отримання допомоги можна за телефоном 0 800 33 69 36.
Для реєстрації також знадобляться документи усіх членів родини, які мають статус ВПО:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтва про народження дітей;
- реквізити банківської картки Ощадбанку (якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку).
Заявка на отримання грошової допомоги ВПО розглядається протягом одного місяця. Після розгляду ваших даних має надійти СМС-повідомлення з підтвердженням або відмовою у наданні виплати.