Логістика до Мелітополя та Херсона пошкоджена: у Джанкої запровадили надзвичайний стан після вибухів

Березень, 21 в 18:57

В окупованому Джанкої на території Кримського півострова після вчорашніх вибухів запровадили надзвичайний стан. Метою ударів було пошкодження залізничних колій, щоб зупинити повністю або частково логістичне забезпечення угруповань ворога у тимчасово захоплених Мелітополі та Херсоні.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомили т. в. о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов та спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров.

– Джанкой є одним із вузлів, які є на гілці логістичного шляху, який, наприклад, іде до Мелітополя або Херсона. Одна з причин завдання ураження – повне зупинення або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які перебувають на нашій території, – повідомив Баранов.

Спікер ОК Південь зазначив, що у Джанкої сходяться всі залізничні гілки окупованого Криму. Виведення з ладу цього вузла паралізує постачання як Чорноморського флоту РФ, так і угруповань окупантів у Херсонській і Запорізькій областях.

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