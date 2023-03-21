Логістика до Мелітополя та Херсона пошкоджена: у Джанкої запровадили надзвичайний стан після вибухів
В окупованому Джанкої на території Кримського півострова після вчорашніх вибухів запровадили надзвичайний стан. Метою ударів було пошкодження залізничних колій, щоб зупинити повністю або частково логістичне забезпечення угруповань ворога у тимчасово захоплених Мелітополі та Херсоні.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомили т. в. о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов та спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров.
– Джанкой є одним із вузлів, які є на гілці логістичного шляху, який, наприклад, іде до Мелітополя або Херсона. Одна з причин завдання ураження – повне зупинення або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які перебувають на нашій території, – повідомив Баранов.
Спікер ОК Південь зазначив, що у Джанкої сходяться всі залізничні гілки окупованого Криму. Виведення з ладу цього вузла паралізує постачання як Чорноморського флоту РФ, так і угруповань окупантів у Херсонській і Запорізькій областях.
– “Влада” запровадила у Джанкої надзвичайний стан. ППО нібито “відбило всі погрози та все під контролем” (за даними Головного управління розвідки Міноборони України, вибухами в Джанкої знищено ворожі крилаті ракети Калібр. – Ред.), – зазначив Назаров.