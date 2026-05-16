У Тринідаді та Тобаго затримали український літак з вибухівкою на борту. Після ретельної перевірки йому дозволили вилетіти з аеропорту.

Про це повідомляють Piarco International Airport, Trinidad and Tobago Guardian.

Екіпажу українського літака, який приземлився в міжнародному аеропорту Піарко ввечері в четвер, 14 травня, з кількома тоннами промислової вибухівки на борту, дозволили покинути Тринідад минулої ночі після багатогодинного допиту місцевими та міжнародними службами безпеки.

– Після ретельних розслідувань та оцінок, проведених відповідними органами, встановлено, що ні пілот, ні екіпаж не несуть відповідальності. Відповідно, надано дозвіл. Літаку з екіпажем дозволено вилетіти з Тринідаду і Тобаго, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, що перед цим літак та вісім членів екіпажу затримали співробітники Імміграційного відділу після того, як виявили, що вибухівка на борту не була заявлена ​​відповідно до встановлених міжнародних авіаційних та безпекових протоколів.

Літак, зареєстрований як рейс № CVK-7078, приземлився для технічної дозаправки та прямував до Кабо-Верде. Кінцевим пунктом призначення була Лівія. Однак, коли виявили розбіжність в інформації, затримали літак.

– Всі відповідні підрозділи національної безпеки залучили відповідно до встановлених протоколів. Жодної загрози для пасажирів, роботи аеропорту чи ширшої національної спільноти не було, – зазначається в заяві.

Старший офіцер заявив, що екіпаж, включаючи двох пілотів, надав усі відповіді на запитання про призначення вибухівки, зокрема про використання у гірничодобувних роботах, кар’єрах та навіть підводних операціях.

За його словами, враховуючи нещодавні події, пов’язані з погрозами високопосадовцям уряду, вони не можуть ігнорувати нічого, що може завдати шкоди країні та громадянам.

