Український літак із вибухівкою затримали в аеропорту Піарко: після перевірки він вилетів
- Влада Тринідаду і Тобаго затримала український літак із кількома тоннами промислової вибухівки на борту через невідповідність вантажу міжнародним безпековим протоколам під час технічної дозаправки.
- Після ретельної перевірки та допиту восьми членів екіпажу місцеві та міжнародні служби безпеки зняли підозри, дозволивши борту вилетіти до кінцевого пункту призначення в Лівії.
Про це повідомляють Piarco International Airport, Trinidad and Tobago Guardian.
Затримання українського літака у Тринідаді та Тобаго
Екіпажу українського літака, який приземлився в міжнародному аеропорту Піарко ввечері в четвер, 14 травня, з кількома тоннами промислової вибухівки на борту, дозволили покинути Тринідад минулої ночі після багатогодинного допиту місцевими та міжнародними службами безпеки.
– Після ретельних розслідувань та оцінок, проведених відповідними органами, встановлено, що ні пілот, ні екіпаж не несуть відповідальності. Відповідно, надано дозвіл. Літаку з екіпажем дозволено вилетіти з Тринідаду і Тобаго, – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, що перед цим літак та вісім членів екіпажу затримали співробітники Імміграційного відділу після того, як виявили, що вибухівка на борту не була заявлена відповідно до встановлених міжнародних авіаційних та безпекових протоколів.
Літак, зареєстрований як рейс № CVK-7078, приземлився для технічної дозаправки та прямував до Кабо-Верде. Кінцевим пунктом призначення була Лівія. Однак, коли виявили розбіжність в інформації, затримали літак.
– Всі відповідні підрозділи національної безпеки залучили відповідно до встановлених протоколів. Жодної загрози для пасажирів, роботи аеропорту чи ширшої національної спільноти не було, – зазначається в заяві.
Старший офіцер заявив, що екіпаж, включаючи двох пілотів, надав усі відповіді на запитання про призначення вибухівки, зокрема про використання у гірничодобувних роботах, кар’єрах та навіть підводних операціях.
За його словами, враховуючи нещодавні події, пов’язані з погрозами високопосадовцям уряду, вони не можуть ігнорувати нічого, що може завдати шкоди країні та громадянам.